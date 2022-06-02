https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-منزل-عائلة-منفذ-عملية-إطلاق-نار-بضواحي-تل-أبيب-في-مارس-الماضي-1062984052.html
الجيش الإسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ عملية إطلاق نار بضواحي تل أبيب في مارس الماضي
الجيش الإسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ عملية إطلاق نار بضواحي تل أبيب في مارس الماضي
هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، منزل ضياء حمارشة، منفذ عملية إطلاق نار في "بني براك" في ضواحي تل أبيب، الواقع في بلدة يعبد في محافظة جنين في الضفة الغربية؛... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:35+0000
2022-06-02T08:35+0000
2022-06-02T08:38+0000
العالم العربي
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القدس- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "قوات الأمن قامت، الليلة الماضية، بهدم منزل المخرب ضياء حمارشة في قرية يعبد قضاء جنين؛ بعد أن ارتكب عملية إطلاق النار الإرهابية في مدينة بني براك، يوم 29 آذار/مارس، والتي أدت إلى مقتل خمسة مدنيين".وأشار أدرعي إلى اندلاع "أعمال شغب"، خلال عملية الهدم، شارك فيها عشرات الفلسطينيين، الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة تجاه أفراد الجيش الإسرائيلي؛ ولم تقع إصابات في صفوف القوات.وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين، قتل خلالها شاب فلسطيني، وأصيب ستة آخرين بالرصاص الحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مئات-الفلسطينيين-يشيعون-جثمان-الصحفية-غفران-وراسنة-واندلاع-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-1062969675.html
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العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ عملية إطلاق نار بضواحي تل أبيب في مارس الماضي
08:35 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، منزل ضياء حمارشة، منفذ عملية إطلاق نار في "بني براك" في ضواحي تل أبيب، الواقع في بلدة يعبد في محافظة جنين في الضفة الغربية؛ واعتقل والده أحمد حمارشة.
القدس- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "قوات الأمن قامت، الليلة الماضية، بهدم منزل المخرب ضياء حمارشة في قرية يعبد قضاء جنين؛ بعد أن ارتكب عملية إطلاق النار الإرهابية في مدينة بني براك، يوم 29 آذار/مارس، والتي أدت إلى مقتل خمسة مدنيين".
وأشار أدرعي إلى اندلاع "أعمال شغب"، خلال عملية الهدم، شارك فيها عشرات الفلسطينيين، الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة تجاه أفراد الجيش الإسرائيلي؛ ولم تقع إصابات في صفوف القوات.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين، قتل خلالها شاب فلسطيني، وأصيب ستة آخرين بالرصاص الحي.