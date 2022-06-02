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https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الصيني-يستعد-لحدوث-السيناريو-الأسوأ-في-مضيق-تايوان-1062979862.html
الجيش الصيني يستعد لحدوث السيناريو الأسوأ في مضيق تايوان
الجيش الصيني يستعد لحدوث السيناريو الأسوأ في مضيق تايوان
أفادت صحيفة صينية عن استعداد الجيش الصيني لوقوع نزاع عسكري في مضيق تايوان. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T05:37+0000
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الصين
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وقالت "غلوبل تايمز": "إن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان خطط التدخل في قضية تايوان، ولذلك فإن الجيش الصيني سيُجري المزيد من المناورات العسكرية مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث السيناريو الأسوأ".وقد نفذ الجيش الصيني أخيرا ثلاثة مشاريع تدريبية كبيرة قرب جزيرة تايوان.وقال الخبير العسكري سونغ جونبينغ للصحيفة، إن الجيش الصيني يستعد الآن لاحتمال وقوع نزاع عسكري.وقد حذر متحدث وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة من مغبة دعم القوى الانفصالية في جزيرة تايوان.وكانت متحدثة مكتب مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية قد أعلنت أن بلادها مستعدة لبذل جهودها لاستعادة الوحدة مع جزيرة تايوان سلميًا، ولكنها لن تتخلى عن إمكانية استخدام القوة ضد التدخل الخارجي والانفصاليين الذين يصرون على استقلال الجزيرة.
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الصين

الجيش الصيني يستعد لحدوث السيناريو الأسوأ في مضيق تايوان

05:37 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Анна Раткоглоمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Анна Раткогло
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أفادت صحيفة صينية عن استعداد الجيش الصيني لوقوع نزاع عسكري في مضيق تايوان.
وقالت "غلوبل تايمز": "إن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان خطط التدخل في قضية تايوان، ولذلك فإن الجيش الصيني سيُجري المزيد من المناورات العسكرية مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث السيناريو الأسوأ".
وقد نفذ الجيش الصيني أخيرا ثلاثة مشاريع تدريبية كبيرة قرب جزيرة تايوان.
وقال الخبير العسكري سونغ جونبينغ للصحيفة، إن الجيش الصيني يستعد الآن لاحتمال وقوع نزاع عسكري.
وقد حذر متحدث وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة من مغبة دعم القوى الانفصالية في جزيرة تايوان.
وكانت متحدثة مكتب مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية قد أعلنت أن بلادها مستعدة لبذل جهودها لاستعادة الوحدة مع جزيرة تايوان سلميًا، ولكنها لن تتخلى عن إمكانية استخدام القوة ضد التدخل الخارجي والانفصاليين الذين يصرون على استقلال الجزيرة.
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