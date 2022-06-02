https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الروسية-بروكسل-تدفع-كييف-إلى-حافة-الهاوية---1062985318.html
الخارجية الروسية: بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية
الخارجية الروسية: بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية بدلا من التسوية. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:18+0000
2022-06-02T09:18+0000
2022-06-02T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية: "أظهرت قمة الاتحاد الأوروبي أنه بدلا من التسوية، تدفع بروكسل كييف باستمرار إلى حافة الهاوية، بـ"استنتاجاتهم" في 30 مايو من هذا العام، لم يقل قادة الاتحاد الأوروبي كلمة واحدة عن سيناريو التسوية السلمية التفاوضية للوضع في أوكرانيا".وتابع البيان: "على العكس من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع كييف عن قصد إلى حافة الهاوية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
الخارجية الروسية: بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية
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صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية بدلا من التسوية.
وجاء في بيان الخارجية: "أظهرت قمة الاتحاد الأوروبي أنه بدلا من التسوية، تدفع بروكسل كييف باستمرار إلى حافة الهاوية، بـ"استنتاجاتهم" في 30 مايو من هذا العام، لم يقل قادة الاتحاد الأوروبي كلمة واحدة عن سيناريو التسوية السلمية التفاوضية للوضع في أوكرانيا".
وتابع البيان: "على العكس من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع كييف عن قصد إلى حافة الهاوية".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.