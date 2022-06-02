https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الروسية-حظر-بث-3-وسائل-إعلام-روسية-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يمر-دون-رد-1063002813.html

الخارجية الروسية: حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد

الخارجية الروسية: حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد

قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، اليوم الخميس، إن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد من موسكو. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T15:13+0000

2022-06-02T15:13+0000

2022-06-02T15:13+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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ورد إيفانوف على سؤال حول إمكانية قيام روسيا بإجراءات مماثلة على حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي قائلا: "على أي حال، كل هذه العقوبات، والتي ربما سئموا هم أنفسهم بالفعل من اختراع عقوبات جديدة، بالطبع لن تبقى دون إجابة، ستقرر مؤسساتنا وإداراتنا ذات الصلة بالرد".وقالت بعثة فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 في المئة بحلول نهاية العام.وأضافت البعثة الفرنسية أن العقوبات شملت حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، فضلا عن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-موعد-نشر-نص-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا--1063000899.html

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