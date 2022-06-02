عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الروسية-حظر-بث-3-وسائل-إعلام-روسية-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يمر-دون-رد-1063002813.html
الخارجية الروسية: حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد
الخارجية الروسية: حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، اليوم الخميس، إن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد من موسكو. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:13+0000
2022-06-02T15:13+0000
روسيا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
ورد إيفانوف على سؤال حول إمكانية قيام روسيا بإجراءات مماثلة على حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي قائلا: "على أي حال، كل هذه العقوبات، والتي ربما سئموا هم أنفسهم بالفعل من اختراع عقوبات جديدة، بالطبع لن تبقى دون إجابة، ستقرر مؤسساتنا وإداراتنا ذات الصلة بالرد".وقالت بعثة فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 في المئة بحلول نهاية العام.وأضافت البعثة الفرنسية أن العقوبات شملت حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، فضلا عن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-موعد-نشر-نص-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا--1063000899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد

15:13 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، اليوم الخميس، إن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد من موسكو.
ورد إيفانوف على سؤال حول إمكانية قيام روسيا بإجراءات مماثلة على حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي قائلا: "على أي حال، كل هذه العقوبات، والتي ربما سئموا هم أنفسهم بالفعل من اختراع عقوبات جديدة، بالطبع لن تبقى دون إجابة، ستقرر مؤسساتنا وإداراتنا ذات الصلة بالرد".
وقالت بعثة فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 في المئة بحلول نهاية العام.
وأضافت البعثة الفرنسية أن العقوبات شملت حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، فضلا عن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الاتحاد الأوروبي يعلن موعد نشر نص حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
14:34 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала