https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الفلسطينية-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-تشكل-وصمة-عار-على-جبين-المجتمع-الدولي-1062984442.html

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة، وأدت الى استشهاد الأسير... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T08:52+0000

2022-06-02T08:52+0000

2022-06-02T08:52+0000

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061935347_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b105925d224455d91bb40445e6f9a953.jpg

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن "هذه الجرائم تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان فيما تمارس ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحملت "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وحياته، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".وختمت الخارجية الفلسطينية البيان بالقول إنها "تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف"، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم تشكل غطاءً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.وقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس، أثناء هدم القوات منزل فلسطيني قتل إسرائيليين في هجوم في وقت سابق من هذا العام، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.وقالت الوزارة إن الرجل يدعى أيمن محيسن ويبلغ من العمر 29 عاما.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته العاملة في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية تعرضت للرشق بالحجارة والعبوات الناسفة، وردت بالذخيرة الحية.وازدادت حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أخيرا، بسبب اشتباكات وانتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى، ومقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قال شهود عيان إنها قتلت بنيران إسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/مئات-الفلسطينيين-يشيعون-جثمان-الصحفية-غفران-وراسنة-واندلاع-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-1062969675.html

https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-الأردني-يلتقي-مع-الرئيس-الفلسطيني-بشأن-اقتحام-المسجد-الأقصى-1062914807.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم