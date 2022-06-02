https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الفلسطينية-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-تشكل-وصمة-عار-على-جبين-المجتمع-الدولي-1062984442.html
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة، وأدت الى استشهاد الأسير... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:52+0000
2022-06-02T08:52+0000
2022-06-02T08:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن "هذه الجرائم تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان فيما تمارس ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحملت "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وحياته، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".وختمت الخارجية الفلسطينية البيان بالقول إنها "تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف"، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم تشكل غطاءً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.وقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس، أثناء هدم القوات منزل فلسطيني قتل إسرائيليين في هجوم في وقت سابق من هذا العام، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.وقالت الوزارة إن الرجل يدعى أيمن محيسن ويبلغ من العمر 29 عاما.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته العاملة في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية تعرضت للرشق بالحجارة والعبوات الناسفة، وردت بالذخيرة الحية.وازدادت حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أخيرا، بسبب اشتباكات وانتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى، ومقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قال شهود عيان إنها قتلت بنيران إسرائيلية.
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أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة، وأدت الى استشهاد الأسير المحرر أيمن محيسن"، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمه.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن "هذه الجرائم تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان فيما تمارس ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأدانت الخارجية "اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق نار كثيف بما يؤدي إلى ترويع وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين".
وحملت "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وحياته، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".
وختمت الخارجية الفلسطينية البيان بالقول إنها "تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف"، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم تشكل غطاءً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.
وقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس، أثناء هدم القوات منزل فلسطيني قتل إسرائيليين في هجوم في وقت سابق من هذا العام، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن الرجل يدعى أيمن محيسن ويبلغ من العمر 29 عاما.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته العاملة في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية تعرضت للرشق بالحجارة والعبوات الناسفة، وردت بالذخيرة الحية.
وازدادت حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أخيرا، بسبب اشتباكات وانتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى، ومقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قال شهود عيان إنها قتلت بنيران إسرائيلية.