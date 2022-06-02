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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تجهز-مواقع-لإطلاق-النار-داخل-مدرستين-في-دونيتسك-1063011413.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار داخل مدرستين في دونيتسك
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار داخل مدرستين في دونيتسك
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية نشرت مواقع... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T19:26+0000
2022-06-02T19:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، داخل مباني مدرستين رقم 3 و4، جهز القوميون الأوكرانيون المتطرفون مواقع إطلاق نار وعربات مدرعة ومدفعية من العيار الثقيل و وراجمة صواريخ في الأراضي المجاورة".وأشار إلى أن أهالي المنازل المجاورة يتم احتجازهم قسرا في مباني هذه المؤسسات التعليمية بحجة ضمان الأمن.وأضاف: "في ياكوفليفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى المدرسة رقم 2، تم تجهيز معقل للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم وضع مستودع للذخيرة في الطابق السفلي، وتم نشر أسلحة ثقيلة في المنطقة المجاورة".وتابع أنه في كوروبوتشكينا بمنطقة خاركوف، تم نشر وحدات من القوات الأوكرانية في مبنى المدرسة، وتم نصب نقاط تفتيش على مداخل المبنى وتم تجهيز نقاط إطلاق النار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-جنود-أوكرانيون-ومرتزقة-أجانب-يلجؤون-إلى-روضة-أطفال-ومدرسة-في-جمهورية-دونيتسك-1062826761.html
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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار داخل مدرستين في دونيتسك

19:26 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية نشرت مواقع لإطلاق النار ومعدات عسكرية داخل مدرستين في مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، داخل مباني مدرستين رقم 3 و4، جهز القوميون الأوكرانيون المتطرفون مواقع إطلاق نار وعربات مدرعة ومدفعية من العيار الثقيل و وراجمة صواريخ في الأراضي المجاورة".
وأشار إلى أن أهالي المنازل المجاورة يتم احتجازهم قسرا في مباني هذه المؤسسات التعليمية بحجة ضمان الأمن.
وأضاف: "في ياكوفليفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى المدرسة رقم 2، تم تجهيز معقل للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم وضع مستودع للذخيرة في الطابق السفلي، وتم نشر أسلحة ثقيلة في المنطقة المجاورة".
وتابع أنه في كوروبوتشكينا بمنطقة خاركوف، تم نشر وحدات من القوات الأوكرانية في مبنى المدرسة، وتم نصب نقاط تفتيش على مداخل المبنى وتم تجهيز نقاط إطلاق النار.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك
28 مايو, 19:25 GMT
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