https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-تعلن-أن-سبب-تصفية-أغلب-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-هو-ضعف-تدريباتهم-1062997349.html
الدفاع الروسية تعلن أن سبب تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم
الدفاع الروسية تعلن أن سبب تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن السبب الرئيسي في تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم ومستواهم القتالي. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:42+0000
2022-06-02T13:42+0000
2022-06-02T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027125_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1055135064159fd193c488f5cf7a6559.jpg
وأضاف كوناشينكوف: "تم تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة بعيدة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي كانوا يخضعون فيها للتدريبات وتنسيق الوحدات التكتيكية".وتابع: "لكن معظم المرتزقة تمت تصفيتهم في منطقة القتال بسبب انخفاض مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-مقتل-مئات-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-بأسلحة-عالية-الدقة-وتدمير-مخازن-عسكرية-1062984650.html
https://arabic.sputniknews.com/20220601/كييف-تخطط-لقصف-الأراضي-الروسية-من-مدينة-شوستكا-باستخدام-منظومات-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-1062974263.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6667aa937286882765593626b22a60c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن أن سبب تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم
تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن السبب الرئيسي في تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم ومستواهم القتالي.
وأضاف كوناشينكوف: "تم تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة بعيدة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي كانوا يخضعون فيها للتدريبات وتنسيق الوحدات التكتيكية".
وتابع: "لكن معظم المرتزقة تمت تصفيتهم في منطقة القتال بسبب انخفاض مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.