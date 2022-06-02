عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-تعلن-أن-سبب-تصفية-أغلب-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-هو-ضعف-تدريباتهم-1062997349.html
الدفاع الروسية تعلن أن سبب تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم
الدفاع الروسية تعلن أن سبب تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن السبب الرئيسي في تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم ومستواهم القتالي. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:42+0000
2022-06-02T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027125_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1055135064159fd193c488f5cf7a6559.jpg
وأضاف كوناشينكوف: "تم تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة بعيدة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي كانوا يخضعون فيها للتدريبات وتنسيق الوحدات التكتيكية".وتابع: "لكن معظم المرتزقة تمت تصفيتهم في منطقة القتال بسبب انخفاض مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-مقتل-مئات-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-بأسلحة-عالية-الدقة-وتدمير-مخازن-عسكرية-1062984650.html
https://arabic.sputniknews.com/20220601/كييف-تخطط-لقصف-الأراضي-الروسية-من-مدينة-شوستكا-باستخدام-منظومات-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-1062974263.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6667aa937286882765593626b22a60c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تعلن أن سبب تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم

13:42 GMT 02.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن السبب الرئيسي في تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم ومستواهم القتالي.
وأضاف كوناشينكوف: "تم تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة بعيدة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي كانوا يخضعون فيها للتدريبات وتنسيق الوحدات التكتيكية".
وتابع: "لكن معظم المرتزقة تمت تصفيتهم في منطقة القتال بسبب انخفاض مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: مقتل مئات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة وتدمير مخازن عسكرية
08:49 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية
أمس, 18:47 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала