https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-تصعيد-جرائم-الإعدامات-الميدانية-التي-ينفذها-جيش-الاحتلال-1062992498.html

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، من "استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال بأوامر من رئيس حكومته بينيت، الذي سيجر... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T12:09+0000

2022-06-02T12:09+0000

2022-06-02T12:09+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048830555_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9f38dcdf27d3795459e8d4266fc6ab54.png

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي،" التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، والذي أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكداً على "أننا أمام مفترق طرق، وأن سياسة الشجب والادانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- "وفا".وقال أبو ردينة إن "الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع حكومة بينيت وجيشها على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، ويشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة".وأضاف: "آن الأوان لتتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرنا منه مراراً"، مؤكدا على أن "استمرار العدوان الإسرائيلي، وغياب الأفق السياسي، وعدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أوصل الامور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها".وتساءل أبو ردينة: "أين هي الفرصة التي تطالب بها الإدارة الأمريكية خلال الاتصال الأخير؟، والمناخ الذي يجب توفيره قبل زيارة الرئيس بايدن للمنطقة، والتي تحاول إسرائيل عرقلتها عبر تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الفلسطينية-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-تشكل-وصمة-عار-على-جبين-المجتمع-الدولي-1062984442.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم