https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئيس-الإيراني-يهاجم-إسرائيل-ويؤكد-ضرورة-العمل-بكل-حزم-لصد-تحركاتها-في-المنطقة-1062981452.html
الرئيس الإيراني يهاجم إسرائيل ويؤكد ضرورة العمل بكل حزم لصد تحركاتها في المنطقة
الرئيس الإيراني يهاجم إسرائيل ويؤكد ضرورة العمل بكل حزم لصد تحركاتها في المنطقة
هاجم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إسرائيل مجددا، مؤكدا على "ضرورة العمل بكل حزم لصد تحركات الكيان الصهيوني في المنطقة". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:39+0000
2022-06-02T07:39+0000
2022-06-02T07:39+0000
العالم
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وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني فاهاغين خاجاطوريان، إن "الكيان الصهيوني ليس صديقا للشعوب الإقليمية على الإطلاق، ويلزم العمل بكل حزم لصد تحركات هذا الكيان والحؤول دون تغلغله في المنطقة".واعتبر المشاورات القائمة بين طهران ويريفان، دليلا على عمق العلاقات الثنائية، مؤكدا أن إيران تولي أهمية إلى جارتها وصديقتها المقربة أرمينيا.وتعهد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أخيرا، بالثأر من إسرائيل لمقتل العقيد حسن صياد خدائي الذي اغتيل قبل 10 أيام قرب منزله في العاصمة طهران.وقال سلامي في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية: "الشهداء الذين يستشهدون على يد الصهاينة يناولون مرتبة ومقام عال لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الأفراد وإن شاء الله سوف نثأر للشهيد".وأضاف سلامي لدى زيارته عائلة خدائي أنه رصد خلال زيارته إلى مدينة قم قبل أيام "مطالبة شعبیة بالثأر" للعقيد في الحرس الثوري، مضيفا أنه رأى "إصرارا على الثأر اثناء تشييع الشهيد".وتابع بقوله: "العدو من قلب البيت الأبيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت إلى بيت ومن زقاق إلى زقاق حتى تمكن من قتله... العدو يعد استشهاده نصرا وهذا يدل على عظمة الشهيد".وفي وقت سابق، حذرت إسرائيل، مواطنيها من السفر إلى تركيا في ظل مخاوف من عملية انتقامية تقوم بها إيران بعد اغتيال العقيد خدائي المنسوب لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يلتقي-بنظيره-الأمريكي-لبحث-منع-إيران-من-امتلاك-أسلحة-نووية-1062976106.html
https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-أركان-إسرائيلي-سابق-نقوم-بأنشطة-سرية-لمنع-إيران-من-قدرات-نووية-1062973298.html
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العالم
الرئيس الإيراني يهاجم إسرائيل ويؤكد ضرورة العمل بكل حزم لصد تحركاتها في المنطقة
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هاجم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إسرائيل مجددا، مؤكدا على "ضرورة العمل بكل حزم لصد تحركات الكيان الصهيوني في المنطقة".
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني فاهاغين خاجاطوريان، إن "الكيان الصهيوني ليس صديقا للشعوب الإقليمية على الإطلاق، ويلزم العمل بكل حزم لصد تحركات هذا الكيان والحؤول دون تغلغله في المنطقة".
واعتبر المشاورات القائمة بين طهران ويريفان، دليلا على عمق العلاقات الثنائية، مؤكدا أن إيران تولي أهمية إلى جارتها وصديقتها المقربة أرمينيا.
وتعهد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أخيرا، بالثأر من إسرائيل لمقتل العقيد حسن صياد خدائي الذي اغتيل قبل 10 أيام قرب منزله في العاصمة طهران.
وقال سلامي في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية: "الشهداء الذين يستشهدون على يد الصهاينة يناولون مرتبة ومقام عال لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الأفراد وإن شاء الله سوف نثأر للشهيد".
وأضاف سلامي لدى زيارته عائلة خدائي أنه رصد خلال زيارته إلى مدينة قم قبل أيام "مطالبة شعبیة بالثأر" للعقيد في الحرس الثوري، مضيفا أنه رأى "إصرارا على الثأر اثناء تشييع الشهيد".
وتابع بقوله: "العدو من قلب البيت الأبيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت إلى بيت ومن زقاق إلى زقاق حتى تمكن من قتله... العدو يعد استشهاده نصرا وهذا يدل على عظمة الشهيد".
وفي وقت سابق، حذرت إسرائيل، مواطنيها من السفر إلى تركيا في ظل مخاوف من عملية انتقامية تقوم بها إيران بعد اغتيال العقيد خدائي المنسوب لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.