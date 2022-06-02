https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئيس-الصومالي-المنتخب-يدعو-شعبه-للمصالحة-والسلام-1062982090.html
الرئيس الصومالي المنتخب يدعو شعبه للمصالحة والسلام
الرئيس الصومالي المنتخب يدعو شعبه للمصالحة والسلام
دعا الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، رسالة إلى شعبه، مؤكدا فيها على أهمية المصالحة والسلام. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:58+0000
2022-06-02T07:58+0000
2022-06-02T07:58+0000
العالم العربي
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وتفقد شيخ محمود مخيمات النازحين المتضررين بسبب الجفاف في مدينة بيدوا في محافظة باي.وفي يناير/ كانون الثاني، توقعت الأمم المتحدة نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال نتيجة ظروف الجفاف المتدهورة في البلاد.وأكدت في تقرير لها أن ندرة المياه في بعض أجزاء البلاد تعتبر "الأسوأ منذ 40 عاما، بالإضافة إلى جفاف الآبار والآبار الضحلة، وبسبب ذلك تنفق الثروة الحيوانية، ولا يستطيع معظم الناس تحمّل أسعار السلع الغذائية الأساسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220524/إيقاف-وزير-الخارجية-الصومالي-عن-العمل-لسوء-استخدامه-السلطة-1062647238.html
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العالم العربي
الرئيس الصومالي المنتخب يدعو شعبه للمصالحة والسلام
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دعا الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، رسالة إلى شعبه، مؤكدا فيها على أهمية المصالحة والسلام.
وتفقد شيخ محمود مخيمات النازحين المتضررين بسبب الجفاف في مدينة بيدوا في محافظة باي.
وفي يناير/ كانون الثاني، توقعت الأمم المتحدة نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال نتيجة ظروف الجفاف المتدهورة في البلاد.
وأكدت في تقرير لها أن ندرة المياه في بعض أجزاء البلاد تعتبر "الأسوأ منذ 40 عاما، بالإضافة إلى جفاف الآبار والآبار الضحلة، وبسبب ذلك تنفق الثروة الحيوانية، ولا يستطيع معظم الناس تحمّل أسعار السلع الغذائية الأساسية".