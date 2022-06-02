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السعودية وشركة "نوفارتيس" توقعان اتفاقية لتوسيع القدرات الصيدلانية الحيوية المزدهرة في المملكة
السعودية وشركة "نوفارتيس" توقعان اتفاقية لتوسيع القدرات الصيدلانية الحيوية المزدهرة في المملكة
وقعت وزارة الاستثمار السعودية (MISA) وشركة الأدوية السويسرية متعددة الجنسيات "نوفارتيس"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتوسيع القدرات الصيدلانية الحيوية في... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:51+0000
2022-06-02T13:51+0000
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وستعمل MISA و"نوفارتيس" معا لتوسيع أنشطة الاستثمار المحلي في مجالات العلاج بالخلايا والجينات (C&amp;G)، ونقل التقنيات، وتطوير الأبحاث السريرية، وعلاجات الجيل التالي لتقليل عبء العلاج على ميزانية الرعاية الصحية الوطنية في المملكة العربية السعودية، وبناء المواهب والقدرات المحلية.وتتضمن مذكرة التفاهم المشاركة في إنشاء مراكز التميز للخلايا والجينات، وتنفيذ خطة استراتيجية طويلة الأجل للتصنيع المشترك، والهدف للوصول إلى 75% من الاعتماد المحلي السعودي في هذا الاستثمار.وتعتمد الاتفاقية على توسع "نوفارتيس" السريع في تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تصل المساهمة الإجمالية التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي للشركة في المملكة إلى 857 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.وفي معرض حديثها عن الإعلان، قالت الدكتورة سارة الذاري، العضو المنتدب لشركة Biotech &amp; Pharma ومستشار وزير الاستثمار: "توضح هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة لشركات الرعاية الصحية والأدوية الرائدة في القدرات المحلية للمملكة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المربحة المتاحة في قطاع التكنولوجيا الحيوية المتنامي في المملكة".وأضافت: "من خلال شراكات مثل هذه، فإننا نستفيد من الإمكانات الهائلة لنظام الرعاية الصحية لدينا لتسخير الابتكار وتقديم رعاية عالية الجودة محليًا وفي المنطقة على نطاق أوسع".وتأتي مذكرة التفاهم هذه بناء على الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي بين الوزارة وقادة عالميين في قطاع الأدوية، بما في ذلك Jannsen وAstraZeneca وGSK و Roche، مما يشير إلى الاعتراف المتزايد بين العلامات التجارية العالمية للأدوية بفرص الاستثمار المتاحة في قطاع علوم الحياة السعودي.
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العالم العربي, السعودية

السعودية وشركة "نوفارتيس" توقعان اتفاقية لتوسيع القدرات الصيدلانية الحيوية المزدهرة في المملكة

13:51 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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وقعت وزارة الاستثمار السعودية (MISA) وشركة الأدوية السويسرية متعددة الجنسيات "نوفارتيس"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتوسيع القدرات الصيدلانية الحيوية في المملكة.
وستعمل MISA و"نوفارتيس" معا لتوسيع أنشطة الاستثمار المحلي في مجالات العلاج بالخلايا والجينات (C&G)، ونقل التقنيات، وتطوير الأبحاث السريرية، وعلاجات الجيل التالي لتقليل عبء العلاج على ميزانية الرعاية الصحية الوطنية في المملكة العربية السعودية، وبناء المواهب والقدرات المحلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم المشاركة في إنشاء مراكز التميز للخلايا والجينات، وتنفيذ خطة استراتيجية طويلة الأجل للتصنيع المشترك، والهدف للوصول إلى 75% من الاعتماد المحلي السعودي في هذا الاستثمار.
وتعتمد الاتفاقية على توسع "نوفارتيس" السريع في تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تصل المساهمة الإجمالية التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي للشركة في المملكة إلى 857 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.
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وفي معرض حديثها عن الإعلان، قالت الدكتورة سارة الذاري، العضو المنتدب لشركة Biotech & Pharma ومستشار وزير الاستثمار: "توضح هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة لشركات الرعاية الصحية والأدوية الرائدة في القدرات المحلية للمملكة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المربحة المتاحة في قطاع التكنولوجيا الحيوية المتنامي في المملكة".
وأضافت: "من خلال شراكات مثل هذه، فإننا نستفيد من الإمكانات الهائلة لنظام الرعاية الصحية لدينا لتسخير الابتكار وتقديم رعاية عالية الجودة محليًا وفي المنطقة على نطاق أوسع".
وتأتي مذكرة التفاهم هذه بناء على الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي بين الوزارة وقادة عالميين في قطاع الأدوية، بما في ذلك Jannsen وAstraZeneca وGSK و Roche، مما يشير إلى الاعتراف المتزايد بين العلامات التجارية العالمية للأدوية بفرص الاستثمار المتاحة في قطاع علوم الحياة السعودي.
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