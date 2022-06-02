السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد تسلم أوراق اعتمادها للرئيس العراقي
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
© AFP 2022 / Craig Ruttle
سلمت السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد، ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أوراق اعتمادها إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
وحسب بيان نشرته الرئاسة العراقية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن الرئيس برهم صالح استلم، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.
سەرۆک کۆمار @BarhamSalih ئەمڕۆ پێنجشەممە کارنامەی ئەلینا رۆمانۆسکی، باڵیۆزی نوێی ئەمریکای لە عێراق وەرگرت و ھیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لەجێبەجێکردنی کارەکانیدا، بەجۆرێک ببێتە مایەی بەھێزکردنی پەیوەندی دۆستانە و ھەماھەنگی زیاتری نێوان عێراق و ئەمریکا. pic.twitter.com/k65CNAIReI— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) June 2, 2022
وأشار البيان إلى أن صالح "تمنى لها النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".
وقد عبّرت رومانوسكي عن سعادتها للعمل في بغداد، مؤكدة دعم بلادها لأمن العراق واستقراره.
تسلّم رئيس الجمهورية @BarhamSalih اليوم الخميس أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي، متمنياً لها النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. pic.twitter.com/XDaBBtTtBx— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) June 2, 2022
وقالت: الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.