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السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد تسلم أوراق اعتمادها للرئيس العراقي
السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد تسلم أوراق اعتمادها للرئيس العراقي
سلمت السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد، ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أوراق اعتمادها إلى الرئيس العراقي برهم صالح. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:36+0000
2022-06-02T15:36+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب بيان نشرته الرئاسة العراقية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن الرئيس برهم صالح استلم، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.وأشار البيان إلى أن صالح "تمنى لها النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".وقد عبّرت رومانوسكي عن سعادتها للعمل في بغداد، مؤكدة دعم بلادها لأمن العراق واستقراره.وقالت: الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد تسلم أوراق اعتمادها للرئيس العراقي

15:36 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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سلمت السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد، ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أوراق اعتمادها إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
وحسب بيان نشرته الرئاسة العراقية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن الرئيس برهم صالح استلم، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.
وأشار البيان إلى أن صالح "تمنى لها النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".
وقد عبّرت رومانوسكي عن سعادتها للعمل في بغداد، مؤكدة دعم بلادها لأمن العراق واستقراره.
وقالت: الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
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