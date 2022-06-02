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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/السلطات-البولندية-تحذر-اللاجئين-الأوكرانيين-لا-أموال-مجانية-بعد-اليوم-1062979979.html
السلطات البولندية تحذر اللاجئين الأوكرانيين "لا أموال مجانية بعد اليوم"
السلطات البولندية تحذر اللاجئين الأوكرانيين "لا أموال مجانية بعد اليوم"
وجهت السلطات البولندية، يوم أمس الأربعاء، تحذيرا للاجئين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها بشأن إيقاف عمليات دفع البدلات والأجور اليومية لهم. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T05:44+0000
2022-06-02T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس وزارة الشؤون الداخلية والإدارة وممثل الحكومة لشؤون اللاجئين، بافيل شيفرناكر، ونقلته صحيفة رزيكزبوسبوليتا.وقال شيفرناكر إن "معظم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا سيفقدون بدلهم اليومي وسيسري القرار في 1 يوليو/حزيران".وأضاف قائلا: "فقط أولئك الذين يحتاجون إليها سيستمرون في تلقي الإعانة نحن نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن العديد من الأطفال".وبحسب الصحيفة، فإن السلطات تخطط لتشجيع اللاجئين على البدء في الكسب وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم.وقال الخبير البولندي بيوتر دلوجوش للصحيفة: "هذا القرار يظهر إلى حد ما أن الدعم يقترب من نهايته، وقد حان الوقت للعودة إلى أوكرانيا".
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العالم

السلطات البولندية تحذر اللاجئين الأوكرانيين "لا أموال مجانية بعد اليوم"

05:44 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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وجهت السلطات البولندية، يوم أمس الأربعاء، تحذيرا للاجئين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها بشأن إيقاف عمليات دفع البدلات والأجور اليومية لهم.
وجاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس وزارة الشؤون الداخلية والإدارة وممثل الحكومة لشؤون اللاجئين، بافيل شيفرناكر، ونقلته صحيفة رزيكزبوسبوليتا.
وقال شيفرناكر إن "معظم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا سيفقدون بدلهم اليومي وسيسري القرار في 1 يوليو/حزيران".
وأضاف قائلا: "فقط أولئك الذين يحتاجون إليها سيستمرون في تلقي الإعانة نحن نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن العديد من الأطفال".
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات تخطط لتشجيع اللاجئين على البدء في الكسب وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
وقال الخبير البولندي بيوتر دلوجوش للصحيفة: "هذا القرار يظهر إلى حد ما أن الدعم يقترب من نهايته، وقد حان الوقت للعودة إلى أوكرانيا".
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