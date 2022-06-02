https://arabic.sputniknews.com/20220602/السويد-تزود-كييف-بصواريخ-مضادة-للسفن-والدبابات-1063010346.html
السويد تزود كييف بصواريخ مضادة للسفن والدبابات
السويد تزود كييف بصواريخ مضادة للسفن والدبابات
قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج، ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست، اليوم الخميس، إن ستوكهولم ستقدم لأوكرانيا المزيد من المساعدات الاقتصادية والمعدات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T18:52+0000
2022-06-02T18:52+0000
2022-06-02T18:52+0000
السويد
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102468/21/1024682198_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ef625be1a8d24ddd70c1301ceefdfdd1.jpg
وذكرت وزارة المالية السويدية في بيان: "المقترحات المقدمة (إلى البرلمان) تعني أن الأموال المخصصة لميزانية الحكومة المركزية ستزيد بمقدار مليار كرونة سويدية (102 مليون دولار) في عام 2022".وأضافت: "تضامنا مع أوكرانيا، وكجزء من الرد الدولي على تصرفات روسيا، ترى الحكومة أن هناك حاجة مستمرة لدعم أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأعلنت السويد في فبراير/ شباط أنها سترسل عتادا عسكريا من بينها 5000 سلاح مضاد للدبابات وخوذات وسترات واقية إلى أوكرانيا، وفي مارس/ آذار أعلنت أنها سترسل 5000 سلاح آخر مضاد للدبابات.في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية للالتحاق بحلف "الناتو" إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ. يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار".وتابع ريابكوف: "ينبغي ألا يكون لديهم أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أن المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون هناك إمكانية أقل للتنبؤ في هذا الجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/ما-هي-قدرات-منظومة-الصواريخ-المتعددة-التي-أعلنت-أمريكا-إرسالها-إلى-كييف؟-1062969353.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102468/21/1024682198_0:0:2663:1997_1920x0_80_0_0_a06b5c6ad3c944e195ec20c94a696107.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, روسيا, أخبار أوكرانيا
السويد تزود كييف بصواريخ مضادة للسفن والدبابات
تابعنا عبر
قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج، ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست، اليوم الخميس، إن ستوكهولم ستقدم لأوكرانيا المزيد من المساعدات الاقتصادية والمعدات العسكرية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والبنادق والأسلحة المضادة للدبابات.
وذكرت وزارة المالية السويدية في بيان: "المقترحات المقدمة (إلى البرلمان) تعني أن الأموال المخصصة لميزانية الحكومة المركزية ستزيد بمقدار مليار كرونة سويدية (102 مليون دولار) في عام 2022".
وأضافت: "تضامنا مع أوكرانيا، وكجزء من الرد الدولي على تصرفات روسيا، ترى الحكومة أن هناك حاجة مستمرة لدعم أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأعلنت السويد في فبراير/ شباط أنها سترسل عتادا عسكريا
من بينها 5000 سلاح مضاد للدبابات وخوذات وسترات واقية إلى أوكرانيا، وفي مارس/ آذار أعلنت أنها سترسل 5000 سلاح آخر مضاد للدبابات.
في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية للالتحاق بحلف
"الناتو" إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ. يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار".
وتابع ريابكوف: "ينبغي ألا يكون لديهم أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أن المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون هناك إمكانية أقل للتنبؤ في هذا الجانب".