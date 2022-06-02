عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/السويد-تزود-كييف-بصواريخ-مضادة-للسفن-والدبابات-1063010346.html
السويد تزود كييف بصواريخ مضادة للسفن والدبابات
السويد تزود كييف بصواريخ مضادة للسفن والدبابات
قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج، ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست، اليوم الخميس، إن ستوكهولم ستقدم لأوكرانيا المزيد من المساعدات الاقتصادية والمعدات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T18:52+0000
2022-06-02T18:52+0000
السويد
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102468/21/1024682198_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ef625be1a8d24ddd70c1301ceefdfdd1.jpg
وذكرت وزارة المالية السويدية في بيان: "المقترحات المقدمة (إلى البرلمان) تعني أن الأموال المخصصة لميزانية الحكومة المركزية ستزيد بمقدار مليار كرونة سويدية (102 مليون دولار) في عام 2022".وأضافت: "تضامنا مع أوكرانيا، وكجزء من الرد الدولي على تصرفات روسيا، ترى الحكومة أن هناك حاجة مستمرة لدعم أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأعلنت السويد في فبراير/ شباط أنها سترسل عتادا عسكريا من بينها 5000 سلاح مضاد للدبابات وخوذات وسترات واقية إلى أوكرانيا، وفي مارس/ آذار أعلنت أنها سترسل 5000 سلاح آخر مضاد للدبابات.في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية للالتحاق بحلف "الناتو" إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ. يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار".وتابع ريابكوف: "ينبغي ألا يكون لديهم أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أن المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون هناك إمكانية أقل للتنبؤ في هذا الجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/ما-هي-قدرات-منظومة-الصواريخ-المتعددة-التي-أعلنت-أمريكا-إرسالها-إلى-كييف؟-1062969353.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102468/21/1024682198_0:0:2663:1997_1920x0_80_0_0_a06b5c6ad3c944e195ec20c94a696107.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السويد, روسيا, أخبار أوكرانيا

السويد تزود كييف بصواريخ مضادة للسفن والدبابات

18:52 GMT 02.06.2022
© Photo / Public domainانطلاق صاروخ "هاربون" من سفينة حربية أمريكية
انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Photo / Public domain
تابعنا عبرTelegram
قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج، ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست، اليوم الخميس، إن ستوكهولم ستقدم لأوكرانيا المزيد من المساعدات الاقتصادية والمعدات العسكرية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والبنادق والأسلحة المضادة للدبابات.
وذكرت وزارة المالية السويدية في بيان: "المقترحات المقدمة (إلى البرلمان) تعني أن الأموال المخصصة لميزانية الحكومة المركزية ستزيد بمقدار مليار كرونة سويدية (102 مليون دولار) في عام 2022".
وأضافت: "تضامنا مع أوكرانيا، وكجزء من الرد الدولي على تصرفات روسيا، ترى الحكومة أن هناك حاجة مستمرة لدعم أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأعلنت السويد في فبراير/ شباط أنها سترسل عتادا عسكريا من بينها 5000 سلاح مضاد للدبابات وخوذات وسترات واقية إلى أوكرانيا، وفي مارس/ آذار أعلنت أنها سترسل 5000 سلاح آخر مضاد للدبابات.
جندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
ما هي قدرات منظومة "الصواريخ المتعددة" التي أعلنت أمريكا إرسالها إلى كييف؟
أمس, 15:26 GMT
في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية للالتحاق بحلف "الناتو" إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ. يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار".
وتابع ريابكوف: "ينبغي ألا يكون لديهم أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أن المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون هناك إمكانية أقل للتنبؤ في هذا الجانب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала