https://arabic.sputniknews.com/20220602/الصحة-المصرية-حالات-الاشتباه-بمرض-جدري-القرود-كانت-جديري-مائي-1063000734.html

الصحة المصرية: حالات الاشتباه بمرض جدري القرود كانت "جديري مائي"

الصحة المصرية: حالات الاشتباه بمرض جدري القرود كانت "جديري مائي"

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للصحة المصرية، بعدم وجود أي حالة إصابة بمرض جدري القرود في البلاد. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T14:31+0000

2022-06-02T14:31+0000

2022-06-02T14:31+0000

مصر

أخبار مصر الآن

جدري القردة

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وقال عبد الغفار لموقع "بوابة أخبار اليوم"، إنه "لا توجد أي حالة مؤكدة في مصر بجدري القرود حتى الآن"، مشيرا إلى أن أجهزة الترصد تعمل بكل طاقتها لرصد أي حالات اشتباه.وأضاف عبد الغفار أن "جميع حالات الاشتباه بالإصابة بجدري القرود التي تم رصدها بعدة مستشفيات، تبين أنها جديري مائي وليس جدري القرود".وكان وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر، أكد، أمس الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بجدري القرود في بلاده حتى الآن.وقال الوزير خلال اجتماعه الأسبوعي مع قيادات الوزارة، إنه اطلع على التقرير الخاص بالحالات المؤكدة لجدري القرود على مستوى دول العالم، مشددا على "عدم رصد أي حالات في مصر"، بحسب موقع "المصري اليوم".وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أن الوزير اطلع على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض والذي تم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات، وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا العمل ضمن خطة احترازية استباقية لترصد المرض.وشدد الوزير على توافر الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص مرض جدري القرود بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية ومسؤولي الترصد بالمحافظات على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض.وبشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، في البلاد استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي العالمي والمحلي، ومعدلات التغيرات الأسبوعية لحالات الإصابة والوفاة.وأوضحت التقارير استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات على مستوى كل محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب التردد وإشغال المستشفيات بشكل ملحوظ.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الفرق-بين-جدري-الماء-العادي-وجدري-القرود-1062946237.html

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