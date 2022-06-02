https://arabic.sputniknews.com/20220602/الغارديان-البريطانية-العقوبات-ضد-روسيا-لن-تجدي-نفعا-وسيتم-إبرام-صفقة-عاجلا-أم-آجلا-1063005464.html

الغارديان البريطانية: العقوبات ضد روسيا لن تجدي نفعا وسيتم إبرام صفقة عاجلا أم آجلا

الغارديان البريطانية: العقوبات ضد روسيا لن تجدي نفعا وسيتم إبرام صفقة عاجلا أم آجلا

كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T16:15+0000

2022-06-02T16:15+0000

2022-06-02T16:15+0000

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062012670_0:72:2107:1257_1920x0_80_0_0_7f8e684c9e57461bb0f908ab75e730dd.jpg

ووفقا لتقرير كتبه لاري إليوت، محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان، أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب.ودللت الصحيفة على ذلك بقولها: إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك.وتابعت: العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي.وتحدثت الصحيفة عما حققته روسيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، من فائض في الحساب الجاري قدره 96 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم للفترة نفسها من عام 2021.وفي رصد لمآلات العقوبات المفروضة على روسيا بالنسبة للأسواق العالمية، ذكرت الصحيفة: عندما أعلن الاتحاد الأوروبي حظره الجزئي على صادرات النفط الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفعت تكلفة النفط الخام في الأسواق العالمية، مما قدم للكرملين مكاسب مالية أخرى غير متوقعة.وانتهت الصحيفة إلى أن "الهزيمة الكاملة لبوتين في ساحة المعركة هي إحدى الطرق التي يمكن أن تنتهي بها الحرب، على الرغم من أن الأمور لا تبدو على هذا النحو"، مؤكدة أن العقوبات لن تجدي نفعا، وأن صفقة سيتم إبرامها عاجلا أم آجلا.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-لا-أحد-يريد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لأن-أثرها-يشمل-الجميع-1059769269.html

https://arabic.sputniknews.com/20220601/روسيا-تزداد-ثراءغضب-بريطاني-من-المعاناة-بسبب-العقوبات-1062947739.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي