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https://arabic.sputniknews.com/20220602/القبض-على-3-إيرانيين-على-متن-قارب-في-المياه-الإقليمية-الكويتية-1062996773.html
القبض على 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية الكويتية
القبض على 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية الكويتية
أفادت وسائل إعلام كويتية بتوقيف 3 بحارة إيرانيين كانوا على متن قارب في مياه الخليج. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:32+0000
2022-06-02T13:32+0000
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وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية "أوقف رجال الإدارة العامة لخفر السواحل طرادا إيرانياً دأب على سلب لنجات الصيد الكويتية في المياه الإقليمية الكويتية على مدار الشهرين الماضيين".وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ضبط 3 بحارة إيرانيين كانوا على متنه، وجرى إحالتهم إلى جهات التحقيق.ولفتت الصحيفة إلى أن غرفة عمليات خفر السواحل كانت قد تلقت بلاغا عن قيام طراد بسلب لنج صيد كويتي داخل المياه الاقليمية الكويتية، وتحديداً بالقرب من ارياق قاروة.وتابعت أن أفراد من خفر السواحل توجهوا إلى الموقع وحاصروا الطراد الإيراني بعد إطلاق عدة أعيرة نارية أجبرت البحارة الإيرانيين على التوقف وتسليم أنفسهم لرجال الخفر، ولا تزال التحقيقات جارية.
https://arabic.sputniknews.com/20200824/مصدر-خفر-السواحل-الكويتي-يصادر-زوارق-عراقية-في-المياه-الإقليمية-1046338963.html
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أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي

القبض على 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية الكويتية

13:32 GMT 02.06.2022
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الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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أفادت وسائل إعلام كويتية بتوقيف 3 بحارة إيرانيين كانوا على متن قارب في مياه الخليج.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية "أوقف رجال الإدارة العامة لخفر السواحل طرادا إيرانياً دأب على سلب لنجات الصيد الكويتية في المياه الإقليمية الكويتية على مدار الشهرين الماضيين".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ضبط 3 بحارة إيرانيين كانوا على متنه، وجرى إحالتهم إلى جهات التحقيق.
زوارق حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2020
مصدر: خفر السواحل الكويتي يصادر زوارق عراقية في المياه الإقليمية
24 أغسطس 2020, 09:15 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن غرفة عمليات خفر السواحل كانت قد تلقت بلاغا عن قيام طراد بسلب لنج صيد كويتي داخل المياه الاقليمية الكويتية، وتحديداً بالقرب من ارياق قاروة.
وتابعت أن أفراد من خفر السواحل توجهوا إلى الموقع وحاصروا الطراد الإيراني بعد إطلاق عدة أعيرة نارية أجبرت البحارة الإيرانيين على التوقف وتسليم أنفسهم لرجال الخفر، ولا تزال التحقيقات جارية.
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