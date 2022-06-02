https://arabic.sputniknews.com/20220602/الكرملين-جلسة-الخط-المباشر-مع-بوتين-تعقد-بعد-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-1062978006.html
الكرملين: جلسة "الخط المباشر" مع بوتين تعقد بعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
الكرملين: جلسة "الخط المباشر" مع بوتين تعقد بعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T00:31+0000
2022-06-02T00:31+0000
2022-06-02T00:31+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
سانت بطرسبورغ
2022
الأخبار
ar_EG
الكرملين, فلاديمير بوتين, سانت بطرسبورغ