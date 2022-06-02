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الكرملين: جلسة "الخط المباشر" مع بوتين تعقد بعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
الكرملين: جلسة "الخط المباشر" مع بوتين تعقد بعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T00:31+0000
2022-06-02T00:31+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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الكرملين, فلاديمير بوتين, سانت بطرسبورغ

الكرملين: جلسة "الخط المباشر" مع بوتين تعقد بعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي

00:31 GMT 02.06.2022
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
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