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الكرملين: لا توجد أي اتصالات حاليا بين موسكو وواشنطن
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حاليا بين موسكو وواشنطن
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T03:43+0000
2022-06-02T03:59+0000
الكرميلن
واشنطن
موسكو
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض: "يمكننا القول، لا، ليس الآن. الآن جميع الاتصالات معلقة تقريبا".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ستكون بناءة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن هدف العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
واشنطن
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الكرميلن, واشنطن, موسكو, دميتري بيسكوف

الكرملين: لا توجد أي اتصالات حاليا بين موسكو وواشنطن

03:43 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 03:59 GMT 02.06.2022)
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الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض: "يمكننا القول، لا، ليس الآن. الآن جميع الاتصالات معلقة تقريبا".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ستكون بناءة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن هدف العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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