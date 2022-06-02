https://arabic.sputniknews.com/20220602/المبعوث-النووي-الأمريكي-يصل-إلى-سيئول-1062996898.html
المبعوث النووي الأمريكي يصل إلى سيئول
المبعوث النووي الأمريكي يصل إلى سيئول
وصل المبعوث النووي الأمريكي، "سونغ كيم"، إلى سيئول اليوم الخميس، وذلك من أجل إجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:34+0000
2022-06-02T13:34+0000
2022-06-02T13:34+0000
كوريا الشمالية
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فإن كيم وصل إلى مطار إنشتون الدولي في غرب العاصمة سيئول، وسط ترقب إقليمي ودولي للتجربة النووية التي تعتزم كوريا الشمالية إجراءها.ونقلت الوكالة الكورية عن كيم قوله: "حدثت بعض التطورات المهمة في شبه الجزيرة الكورية منذ زيارتي السابقة، وأنا أتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة".زيارة كيم التي تعد الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ شهر ونصف، من المفترض أن يجري خلالها محادثات مع كل من المبعوث الكوري الجنوبي، "كيم غون" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي".يشار إلى أن كوريا الشمالية قد أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراض القوة السابع عشر هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/كوريا-الشمالية-تنهي-التحضيرات-لإجراء-تجربة-نووية-جديدة-تزامنا-مع-جولة-جو-بايدن-الآسيوية-1062411501.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
المبعوث النووي الأمريكي يصل إلى سيئول
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وصل المبعوث النووي الأمريكي، "سونغ كيم"، إلى سيئول اليوم الخميس، وذلك من أجل إجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.
ووفقا لوكالة يونهاب
الكورية، فإن كيم وصل إلى مطار إنشتون الدولي في غرب العاصمة سيئول، وسط ترقب إقليمي ودولي للتجربة النووية التي تعتزم كوريا الشمالية إجراءها.
ونقلت الوكالة الكورية عن كيم قوله: "حدثت بعض التطورات المهمة
في شبه الجزيرة الكورية منذ زيارتي السابقة، وأنا أتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة".
زيارة كيم التي تعد الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ شهر ونصف، من المفترض أن يجري خلالها محادثات مع كل من المبعوث الكوري الجنوبي، "كيم غون" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي".
وكان مجلس الأمن قد فشل الأسبوع الماضي في إقرار مقترح للولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، وذلك بعد أن عارضته الصين وروسيا مستخدمين حق النقض الفيتو.
يشار إلى أن كوريا الشمالية
قد أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراض القوة السابع عشر هذا العام.