https://arabic.sputniknews.com/20220602/المفوضية-الأوروبية-قريبا-ستصبح-كرواتيا-الدولة-الـ20-التي-تدخل-اليورو-1062986876.html

المفوضية الأوروبية: قريبا ستصبح كرواتيا الدولة الـ20 التي تدخل اليورو

المفوضية الأوروبية: قريبا ستصبح كرواتيا الدولة الـ20 التي تدخل اليورو

أكدت المفوضية الأوروبية أن كرواتيا ستدخل قريبا إلى منطقة اليورو، بعد مرور أقل من عقد على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T10:03+0000

2022-06-02T10:03+0000

2022-06-02T10:03+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg

ووفقا لما نشرته المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت أن كرواتيا ستصبح قريباً الدولة العشرين التي تدخل اليورو.وقالت: "بعد أقل من عقد من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستنضم كرواتيا إلى منطقة اليورو في 1 يناير، وسيعزز اليورو الاقتصاد الكرواتي ويعود بالفوائد على المواطنين والشركات والمجتمع".ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، أكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، أن البرلمان الأوروبي سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو في الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز بعد عقد جلسة خاصة بشأن هذه القضية.وقال بلينكوفيتش: "البرلمان، وفقا للجدول الزمني، يجب أن يعقد جلسة في أوائل يوليو والقرار النهائي في الأسبوع الثاني من يوليو".وأضاف أن وزير دولة كرواتي سيحضر اجتماع مجموعة اليورو في الفترة من 8 إلى 9 يونيو/حزيران، حيث ستتم مراجعة المقترحات، لافتا إلى أن مجموعة اليورو ستدعو بعد ذلك إلى اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث ينشئ البرلمان الأوروبي رأيه ويعتمده بالتوازي.وكانت القيادة الكرواتية قد بدأت عملية الانضمام إلى منطقة اليورو في سبتمبر/أيلول 2017، وتستعد حاليًا لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة.ويلتزم الأعضاء في منطقة اليورو باستخدام اليورو كعملة وطنية والالتزام بسياسة نقدية مشتركة وضعها البنك المركزي الأوروبي.وقد أصبح اليورو العملة الرسمية لـ 11 دولة في الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 1999، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ومع ذلك، فقد دخلت حيز التداول النقدي فقط في عام 2002، حيث تم استخدامها حصريًا في المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأولى.كانت دول البلطيق آخر من انضم إلى منطقة اليورو حتى الآن، مع قيام ليتوانيا بذلك في عام 2015، وحاليًا، تضم منطقة اليورو 19 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.ومن المتوقع أن تنضم جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك، إلى منطقة اليورو في نهاية المطاف عندما تفي بالمتطلبات الضرورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/كرواتيا-محادثات-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-في-مسارها-الصحيح-1062247348.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم