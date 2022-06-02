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الملك سلمان يوافق على عقد الجائزة الدولية التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم للقطاع العسكري
الملك سلمان يوافق على عقد الجائزة الدولية التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم للقطاع العسكري
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الموافقة على عقد الجائزة الدولية التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم للقطاع العسكري برعاية ولي العهد محمد بن... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:25+0000
2022-06-02T14:25+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعوية "SPA"، بدأت لجنة الجائزة أعمالها اليوم، حيث تنظم الجائزة وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.وأشار القائم بأعمال مدير عام الشؤون الدينية في القوات المسلحة والمشرف العام على الجائزة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، إلى إنجازات الجائزة عبر تاريخها في تشجيع العسكريين من جميع أنحاء العالم على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في رعاية القرآن الكريم وحفظه.وأشار إلى أن جائزة هذا العام تدخل مسابقة لأفضل صوت وتزيد مخصصات الجائزة مقارنة بالإصدارات السابقة لتصل إلى 1.55 مليون ريال موزعة على الفئات الأربع للجائزة على النحو التالي: حفظ القرآن الكريم كاملاً بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه، وحفظ 20 جزء من القرآن الكريم بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه، وحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه، وحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه.وأشار الحسيني إلى أنه تم ترشيح عدة محكمين للجائزة، يمثلون نخبة من كبار قراء العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع دعت عدة مؤسسات عسكرية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية للمشاركة في نسخة هذا العام من الجائزة.وأكد أن فعاليات الجائزة تراعي الإجراءات الوقائية من كوفيد -19، حيث تم استحداث لجنة طبية داخل اللجنة التنفيذية، تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لضمان تطبيق أفضل وسائل السلامة للحفاظ على صحة المشاركين.
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العالم العربي, السعودية

الملك سلمان يوافق على عقد الجائزة الدولية التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم للقطاع العسكري

14:25 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnyaمهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو
مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الموافقة على عقد الجائزة الدولية التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم للقطاع العسكري برعاية ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب وكالة الأنباء السعوية "SPA"، بدأت لجنة الجائزة أعمالها اليوم، حيث تنظم الجائزة وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.
وأشار القائم بأعمال مدير عام الشؤون الدينية في القوات المسلحة والمشرف العام على الجائزة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، إلى إنجازات الجائزة عبر تاريخها في تشجيع العسكريين من جميع أنحاء العالم على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في رعاية القرآن الكريم وحفظه.
وأشار إلى أن جائزة هذا العام تدخل مسابقة لأفضل صوت وتزيد مخصصات الجائزة مقارنة بالإصدارات السابقة لتصل إلى 1.55 مليون ريال موزعة على الفئات الأربع للجائزة على النحو التالي: حفظ القرآن الكريم كاملاً بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه، وحفظ 20 جزء من القرآن الكريم بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه، وحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه، وحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم بالترتيل والتجويد وتفسير معانيه.
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وأشار الحسيني إلى أنه تم ترشيح عدة محكمين للجائزة، يمثلون نخبة من كبار قراء العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع دعت عدة مؤسسات عسكرية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية للمشاركة في نسخة هذا العام من الجائزة.
وأكد أن فعاليات الجائزة تراعي الإجراءات الوقائية من كوفيد -19، حيث تم استحداث لجنة طبية داخل اللجنة التنفيذية، تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لضمان تطبيق أفضل وسائل السلامة للحفاظ على صحة المشاركين.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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