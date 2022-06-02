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https://arabic.sputniknews.com/20220602/اليوبيل-البلاتيني-يذيب-خلافات-الماضي-بين-الملكة-وحفيدها-هاري-1062985721.html
اليوبيل البلاتيني يذيب خلافات الماضي بين الملكة وحفيدها هاري
اليوبيل البلاتيني يذيب خلافات الماضي بين الملكة وحفيدها هاري
تشهد الممكلة المتحدة، اليوم، بداية الاحتفالات الخاصة باليوبيل البلاتيني، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على تربع الملكة إليزابيث على العرش البريطاني. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:25+0000
2022-06-02T09:25+0000
العالم
الملكة إليزابيث
الأمير هاري، دوق ساسيكس
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
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وما يميز هذه المناسبة ليس فقط أن الملكة، 96 عاما، حطمت الرقم القياسي باعتبارها الأطول حكما في تاريخ الحكم البريطاني، لكن أيضا عودة الروابط الأسرية إلى مجراها على ما يبدو بين الملكة والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وفقا للعديد من وسائل الإعلام البريطانية.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الملكة أمرت بإرسال سيارة خاصة ضمن إجراءات أمنية، وذلك لاستقبال هاري وميغان وولديهما آرتشي وليليبت، بعد هبوط طائرتهم الخاصة في المملكة المتحدة قادمة من كاليفورنيا يوم أمس الأربعاء، قبيل البدء باحتفالات اليوبيل البلاتيني في أنحاء البلاد.وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعد دليلا واضحا في مسار ذوبان الجليد بين العائلة المالكة وودوق ودوقة ساسكس، حيث رحبت سيارة صاحبة الجلالة الخاصة "لاند روفر" بعائلة هاري وطفليه في مطار فارنبورو في هامبشاير قبل نقلهم إلى مكان إقامتهم في منطقة فيرمور كونيج.وكانت عائلة ساسكس قد غادرت مطار سانتا باربرا برفقة طفليهما أرشي وليليبت، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لابنتيهما ليليبت إلى بريطانيا، كما ستكون هذه هي المرة الأولى لها التي تلتقي فيها بجدة هاري.ويأتي وصولهم بعد أشهر فقط من ادعاء هاري أنه "غير قادر على العودة إلى الوطن" لأن ذلك يعدا أمرا خطيرا للغاية من الناحية الأمنية.وتقول أحد المصادر في صحيفة "ذا صن"، أإن "الملكة تعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله" لإرسال سيارتها لمقابلة حفيدها وعائلته، مشيرة إلى أن الطائرة الخاصة للزوجين هبطت من طراز إمبراير في فارنبورو، حيث يُعتقد أن العائلة قد ركبت سيارة فولكس فاغن المعتمة، وأنهم سافروا دون حاشيتهم المعتادة أو كبار الموظفين الذين يعملون في مؤسسة "أرتش ويل" الخيرية، ترافقهم في الخلفية طواقم كاميرات نيتفليكس، التي تعمل على إنتاج فيلم وثائقي للزوجين قيمته 11 مليون جنيه إسترليني.من جهة ثانية، بحسب الصور التي التقطتها عدسات "ذا صن"، فإن هاري وميغان وطفليهما لم يحصلوا على مرافقة الشرطة لمدة 40 دقيقة بالسيارة من فارنبورو إلى وندسور.يذكر أنه في 4 يونيو/حزيران، ستحتفل ابنتهما ليليبت، التي سميت على اسم الملكة، بعيد ميلادها الأول، حيث من المحتمل أن تفوت الملكة حدثها الرياضي المفضل، سباقات ديربي للخيول في إبسوم، لتحتفل بالطفلة الصغيرة التي تلتقي بها للمرة الأولى.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/صحيفة-بريطانية-ظهور-ميغان-وهاري-على-شرفة-اليوبيل-يتوقف-على-موافقة-الملكة-1062620318.html
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العالم, الملكة إليزابيث, الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

اليوبيل البلاتيني يذيب خلافات الماضي بين الملكة وحفيدها هاري

09:25 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Joe Giddensالملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Joe Giddens
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تشهد الممكلة المتحدة، اليوم، بداية الاحتفالات الخاصة باليوبيل البلاتيني، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على تربع الملكة إليزابيث على العرش البريطاني.
وما يميز هذه المناسبة ليس فقط أن الملكة، 96 عاما، حطمت الرقم القياسي باعتبارها الأطول حكما في تاريخ الحكم البريطاني، لكن أيضا عودة الروابط الأسرية إلى مجراها على ما يبدو بين الملكة والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وفقا للعديد من وسائل الإعلام البريطانية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الملكة أمرت بإرسال سيارة خاصة ضمن إجراءات أمنية، وذلك لاستقبال هاري وميغان وولديهما آرتشي وليليبت، بعد هبوط طائرتهم الخاصة في المملكة المتحدة قادمة من كاليفورنيا يوم أمس الأربعاء، قبيل البدء باحتفالات اليوبيل البلاتيني في أنحاء البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعد دليلا واضحا في مسار ذوبان الجليد بين العائلة المالكة وودوق ودوقة ساسكس، حيث رحبت سيارة صاحبة الجلالة الخاصة "لاند روفر" بعائلة هاري وطفليه في مطار فارنبورو في هامبشاير قبل نقلهم إلى مكان إقامتهم في منطقة فيرمور كونيج.
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
صحيفة بريطانية: ظهور ميغان وهاري على "شرفة اليوبيل" يتوقف على موافقة الملكة
23 مايو, 13:13 GMT
وكانت عائلة ساسكس قد غادرت مطار سانتا باربرا برفقة طفليهما أرشي وليليبت، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لابنتيهما ليليبت إلى بريطانيا، كما ستكون هذه هي المرة الأولى لها التي تلتقي فيها بجدة هاري.
ويأتي وصولهم بعد أشهر فقط من ادعاء هاري أنه "غير قادر على العودة إلى الوطن" لأن ذلك يعدا أمرا خطيرا للغاية من الناحية الأمنية.
وتقول أحد المصادر في صحيفة "ذا صن"، أإن "الملكة تعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله" لإرسال سيارتها لمقابلة حفيدها وعائلته، مشيرة إلى أن الطائرة الخاصة للزوجين هبطت من طراز إمبراير في فارنبورو، حيث يُعتقد أن العائلة قد ركبت سيارة فولكس فاغن المعتمة، وأنهم سافروا دون حاشيتهم المعتادة أو كبار الموظفين الذين يعملون في مؤسسة "أرتش ويل" الخيرية، ترافقهم في الخلفية طواقم كاميرات نيتفليكس، التي تعمل على إنتاج فيلم وثائقي للزوجين قيمته 11 مليون جنيه إسترليني.
من جهة ثانية، بحسب الصور التي التقطتها عدسات "ذا صن"، فإن هاري وميغان وطفليهما لم يحصلوا على مرافقة الشرطة لمدة 40 دقيقة بالسيارة من فارنبورو إلى وندسور.
يذكر أنه في 4 يونيو/حزيران، ستحتفل ابنتهما ليليبت، التي سميت على اسم الملكة، بعيد ميلادها الأول، حيث من المحتمل أن تفوت الملكة حدثها الرياضي المفضل، سباقات ديربي للخيول في إبسوم، لتحتفل بالطفلة الصغيرة التي تلتقي بها للمرة الأولى.
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