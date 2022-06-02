https://arabic.sputniknews.com/20220602/انخفاض-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-إلى-أدنى-مستوى-منذ-يونيو-1987-1063005337.html
انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ يونيو 1987
انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ يونيو 1987
انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي للأسبوع المنتهي في 27 مايو/أيار، بمقدار 5.4 مليون برميل إلى 526.6 مليون، وفقًا لمراجعة أسبوعية من قبل إدارة معلومات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T16:13+0000
2022-06-02T16:13+0000
2022-06-02T16:13+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
سوق النفط
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وبذلك وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ أسبوع يونيو 1987 عندما بلغ احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد 526.4 مليون برميل.ويترتب على بيانات وزارة الطاقة في البلاد أن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية الأمريكية تتراجع أسبوعيا منذ بداية سبتمبر/أيلول.وصادق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم الخميس، على تبني الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر.وتجاوز سعر خام "برنت"، بحسب بيانات تداول يوم 31 مايو الماضي، 123 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ 24 آذار/مارس.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/تراجع-أسعار-النفط-بنحو-3-دولارت-للبرميل-1062980868.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط
انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ يونيو 1987
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انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي للأسبوع المنتهي في 27 مايو/أيار، بمقدار 5.4 مليون برميل إلى 526.6 مليون، وفقًا لمراجعة أسبوعية من قبل إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة في البلاد.
وبذلك وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ أسبوع يونيو 1987 عندما بلغ احتياطي النفط الاستراتيجي
للبلاد 526.4 مليون برميل.
ويترتب على بيانات وزارة الطاقة في البلاد أن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية الأمريكية تتراجع أسبوعيا منذ بداية سبتمبر/أيلول.
وصادق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم الخميس، على تبني الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا
، والتي تشمل حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر.
وتجاوز سعر خام "برنت"، بحسب بيانات تداول يوم 31 مايو الماضي، 123 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ 24 آذار/مارس.