https://arabic.sputniknews.com/20220602/باحث-الغرب-يحاول-الإسراع-في-إجراءات-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-حلف-الناتو-1062997115.html

باحث: الغرب يحاول الإسراع في إجراءات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

باحث: الغرب يحاول الإسراع في إجراءات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

اعتبر الباحث في الشأن الأوروبي، بهاء محمود، عقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اجتماعا مع ممثلين من تركيا والسويد وفنلندا، "محاولة لتسريع... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T13:38+0000

2022-06-02T13:38+0000

2022-06-02T13:38+0000

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وأضاف في حديثه مع راديو سبوتنيك: "ستمثل الدولتان أوراقا ضاغطة على البيئة الأمنية لروسيا في حال انضمامهما للحلف"، مشيرا إلى أن "تركيا تريد من السويد تسليم بعض المجموعات، التي تقول أنقرة إنها إرهابية، وأنه بخلاف ذلك لا توجد مشكلات أخرى بين تركيا وفنلندا والسويد".وأكد الباحث أن "الأمر كله برعاية أمريكية بحتة حتى إن لم يتم الإعلان عن ذلك"، مبينا أنه "خلال تاريخ توسعة الناتو كان هناك دائما دوافع أمريكية لضم الدول التي لديها جوار جغرافي مع روسيا، أو دول من شأنها أن تهدد أمن روسيا، حتى تظل الولايات المتحدة الدولة الأقوى.يأتي هذا بعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عقده اجتماعا خلال الأيام المقبلة في بروكسل، لممثلين رفيعي المستوى من تركيا والسويد وفنلندا، يناقشون فيها قضية توسع الحلف.وأعلن ستولتنبرغ، عن الاجتماع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع الأعضاء، ويقصد اعتراض تركيا على طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن المنظمة ليست لدعم الإرهاب، موضحا أن المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا.

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