بدء إنتاج معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة" في روسيا
09:28 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 09:34 GMT 02.06.2022)
أعلنت شركة "روساتوم" للطاقة النووية، البدء في إنتاج معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة"، بالتزامن مع زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة موسكو برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل.
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج وعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة بموقع الإنتاج بكولبينو، بصواحي سان بطرسبورغ، روسيا 1 يونيو 2022
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إنتاج وعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة بموقع الإنتاج بكولبينو، بصواحي سان بطرسبورغ، روسيا 1 يونيو 2022
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية بالضبعة، في موقع الإنتاج في كولبينو بضواحي سان بطرسبورغ، روسيا 1 يونيو 2022
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إنتاج فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية بالضبعة، في موقع الإنتاج في كولبينو بضواحي سان بطرسبورغ، روسيا 1 يونيو 2022
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورالوفد المصري بموقع الإنتاج في كولبينو، حيث بدأ إنتاج الفراغات لسفينة المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 بمحطة الطاقة النووية المصرية بالضبعة.
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الوفد المصري بموقع الإنتاج في كولبينو، حيث بدأ إنتاج الفراغات لسفينة المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 بمحطة الطاقة النووية المصرية بالضبعة.
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورموظف بموقع الإنتاج بكولبينو حيث يتم عمل فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة".
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موظف بموقع الإنتاج بكولبينو حيث يتم عمل فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة".
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورموظف بموقع الإنتاج بكولبينو حيث يتم عمل فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 بمحطة الضبعة النووية المصرية.
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موظف بموقع الإنتاج بكولبينو حيث يتم عمل فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 بمحطة الضبعة النووية المصرية.
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو.
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إنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو.
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو.
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إنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو.
© Sputnik . Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса» / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو، بضواحي سان بطرسبورغ الروسية، 1 يونيو 2022
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© Sputnik . Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса»/
إنتاج فراغات لوعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة" بموقع الإنتاج بكولبينو، بضواحي سان بطرسبورغ الروسية، 1 يونيو 2022
© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaperلوح تذكاري بتوقيع رئيس مجلس إدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل، بموقع الإنتاج في كولبينو، حيث بدأ إنتاج فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة توليد الكهرباء بالضبعة المصرية.
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© Sputnik . Aleksej Bashkirov/Strana Rosatom Newspaper
لوح تذكاري بتوقيع رئيس مجلس إدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل، بموقع الإنتاج في كولبينو، حيث بدأ إنتاج فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة توليد الكهرباء بالضبعة المصرية.
وأوضحت الشركة: "في موقع الإنتاج في كولبينو في ضواحي سان بطرسبورغ، وهي مؤسسة تابعة لشركة "روساتوم"، حيث يتم تصنيع معدات مختلفة لمحطات الطاقة النووية بأمر من روساتوم، أقيم حفل لبدء إنتاج الفراغات للمفاعل لوحدة الكهرباء رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة".
كما كشفت "روساتوم" أنه من المقرر البدء في بناء محطة الطاقة النووية "الضبعة" في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.
يُذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في مصر بين موسكو والقاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015. إن محطة الطاقة النووية في الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها على ساحل البحر الأبيض المتوسط.