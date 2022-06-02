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مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220602/بوريل-نحث-الأمم-المتحدة-على-التواصل-مع-روسيا-للسماح-بفتح-الموانئ-الأوكرانية-لتصدير-الحبوب-1062991666.html
بوريل: نحث الأمم المتحدة على التواصل مع روسيا للسماح بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب
بوريل: نحث الأمم المتحدة على التواصل مع روسيا للسماح بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب
حث مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأمم المتحدة للتنسيق مع روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير الحبوب، وذلك في ظل الأزمة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:58+0000
2022-06-02T11:58+0000
العالم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان: "نحث الأمم المتحدة على فتح الموانئ الأوكرانية بالتواصل مع روسيا، وهذا الحل إذا تم التوصل له بين الأمم المتحدة وروسيا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تطبيق هذا الحل".وأضاف بوريل: "أريد أن أذكركم أن أوكرانيا كانت تصدر 5 ملايين طن قمح في الشهر الواحد، وفي أيار/مايو صدرت 600 ألف طن فقط". وتابع: "بوتين مسؤول عن مفاقمة أزمة الغذاء والطاقة ولكننا مستعدون لمساعدة الأردن في ما يخص تبعات أزمة الغذاء".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن المفاوضات بين النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان بشأن وصول المنتجات والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كانت بناءة.وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جداً في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية، عوضاً عن أزمة جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الأمم-المتحدة-تصف-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-الحبوب-والأسمدة-الروسية-بأنها-بناءة-1062937480.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: نحث الأمم المتحدة على التواصل مع روسيا للسماح بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب

11:58 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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حث مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأمم المتحدة للتنسيق مع روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير الحبوب، وذلك في ظل الأزمة الراهنة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان: "نحث الأمم المتحدة على فتح الموانئ الأوكرانية بالتواصل مع روسيا، وهذا الحل إذا تم التوصل له بين الأمم المتحدة وروسيا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تطبيق هذا الحل".

وأضاف بوريل: "أريد أن أذكركم أن أوكرانيا كانت تصدر 5 ملايين طن قمح في الشهر الواحد، وفي أيار/مايو صدرت 600 ألف طن فقط". وتابع: "بوتين مسؤول عن مفاقمة أزمة الغذاء والطاقة ولكننا مستعدون لمساعدة الأردن في ما يخص تبعات أزمة الغذاء".
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
الأمم المتحدة تصف محادثاتها مع روسيا بشأن الحبوب والأسمدة الروسية بأنها بناءة
31 مايو, 17:29 GMT
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن المفاوضات بين النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان بشأن وصول المنتجات والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كانت بناءة.
وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جداً في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية، عوضاً عن أزمة جائحة كورونا.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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