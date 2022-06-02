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https://arabic.sputniknews.com/20220602/بوغدانوف-يلتقي-السفير-الأردني-في-موسكو-وتسوية-الوضع-الفلسطيني-الإسرائيلي-تتصدر-المحادثات-1062997754.html
بوغدانوف يلتقي السفير الأردني في موسكو وتسوية الوضع الفلسطيني الإسرائيلي تتصدر المحادثات
بوغدانوف يلتقي السفير الأردني في موسكو وتسوية الوضع الفلسطيني الإسرائيلي تتصدر المحادثات
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:49+0000
2022-06-02T13:49+0000
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الوضع في سوريا ومشاكل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".وأضاف البيان، بأنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة زيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية تقليدياً، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم".ويرتبط الأردن وروسيا بالعديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية، التي كان لها دور بارز في تمتين العلاقات بين البلدين وبناء شراكة حقيقية واستراتيجية في المجالات المختلفة. ومن الجدير بذكره أن الطرفين الروسي والأردني، أنشآ لجنة أردنية روسية مشتركة، تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/العاهل-الأردني-وجود-روسيا-في-جنوب-سوريا-كان-مصدرا-للتهدئة-والفراغ-الذي-ستتركه-ستملئه-إيران-ووكلاؤها-1062416722.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, روسيا

بوغدانوف يلتقي السفير الأردني في موسكو وتسوية الوضع الفلسطيني الإسرائيلي تتصدر المحادثات

13:49 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو، خالد شوابكة، قضايا الساعة وعلى رأسها الوضع الفلسطيني الإسرائيلي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الوضع في سوريا ومشاكل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف البيان، بأنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة زيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية تقليدياً، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم".
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العاهل الأردني: وجود روسيا في جنوب سوريا كان مصدرا للتهدئة والفراغ الذي ستتركه ستملؤه إيران ووكلاؤها
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ويرتبط الأردن وروسيا بالعديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية، التي كان لها دور بارز في تمتين العلاقات بين البلدين وبناء شراكة حقيقية واستراتيجية في المجالات المختلفة.
ومن الجدير بذكره أن الطرفين الروسي والأردني، أنشآ لجنة أردنية روسية مشتركة، تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة.
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