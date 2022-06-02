https://arabic.sputniknews.com/20220602/بولندا-تبدأ-بشكل-عاجل-شراء-الفحم-في-عدد-من-الدول-بعد-رفض-استيراده-من-روسيا-1062997856.html

بولندا تبدأ بشكل عاجل شراء الفحم في عدد من الدول بعد رفض استيراده من روسيا

بولندا تبدأ بشكل عاجل شراء الفحم في عدد من الدول بعد رفض استيراده من روسيا

قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا، اليوم الخميس، إن بلادها بدأت على وجه السرعة شراء الفحم في عدد من البلدان بعد رفضها استيراد المواد الخام من روسيا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T13:51+0000

2022-06-02T13:51+0000

2022-06-02T13:51+0000

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بولندا

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وكتبت موسكفا "كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا هي وجهات استيراد الفحم".وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أن بلاده ستتوقف تماما عن استيراد منتجات الطاقة الروسية (الفحم، الغاز والنفط)، قبل نهاية هذا العام.تأتي هذه التطورات في سياق سلسة العقوبات الغربية العنيفة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتمكن-من-حظر-واردات-الفحم-الروسي-حتى-أغسطس-1060952903.html

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