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https://arabic.sputniknews.com/20220602/بيسكوف-روسيا-لن-تبيع-موارد-الطاقة-بخسارة-1062989345.html
بيسكوف: روسيا لن تبيع موارد الطاقة بخسارة
بيسكوف: روسيا لن تبيع موارد الطاقة بخسارة
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن رغبة الاتحاد الأوروبي في شراء النفط من روسيا... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:07+0000
2022-06-02T11:08+0000
العالم
روسيا
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على طلب التعليق حول تصريحات بايدن: "هذه قضايا اقتصادية، لكن المشاكل اللوجستية مستمرة هناك على أي حال، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وبالتالي كل شيء ينظمه السوق، على الرغم من الصعوبات المصطنعة التي تثيرها العقوبات".وأضاف بيسكوف: "بالطبع لن تبيع روسيا أي شيء بخسارة، على أي حال، إذا انخفض الطلب في مكان ما، أو إذا زاد في مكان ما، فهناك إعادة توجيه للتدفقات، والبحث عن أفضل الظروف".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/بيسكوف-على-أوروبا-تحمل-العواقب-السلبية-للحظر-المفروض-على-النفط-الروسي-1062958276.html
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العالم, روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: روسيا لن تبيع موارد الطاقة بخسارة

11:07 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 02.06.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن رغبة الاتحاد الأوروبي في شراء النفط من روسيا بسعر أقل من السوق، بأن روسيا لن تبيع موارد الطاقة بخسارة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على طلب التعليق حول تصريحات بايدن: "هذه قضايا اقتصادية، لكن المشاكل اللوجستية مستمرة هناك على أي حال، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وبالتالي كل شيء ينظمه السوق، على الرغم من الصعوبات المصطنعة التي تثيرها العقوبات".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
بيسكوف: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي
أمس, 11:24 GMT
وأضاف بيسكوف: "بالطبع لن تبيع روسيا أي شيء بخسارة، على أي حال، إذا انخفض الطلب في مكان ما، أو إذا زاد في مكان ما، فهناك إعادة توجيه للتدفقات، والبحث عن أفضل الظروف".
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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