عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/تراجع-أسعار-النفط-بنحو-3-دولارت-للبرميل-1062980868.html
تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل
تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل
تراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، والذي شهد إقبال المستثمرين على جني الأرباح. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:51+0000
2022-06-02T06:51+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c759e9911998e9f026304d9fff82dfd.jpg
وذكرت صحيفة "الوئام" إن تراجع أسعار النفط تزامن مع موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط المقرر انعقاده في وقت لاحق من اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.وقالت الصحيفة إن خام برنت انخفض بمقدار 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6%، أمس الأربعاء.في سياق متصل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5%، أمس، جاء ذلك بعدما سجل الخامان ارتفاعات على مدار أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الغربية على موسكو.يذكر أنه من متوقع زيادة الطلب على البنزين في أمريكا بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ما يعني الحاجة لأكثر من مليوني برميل يوميًا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط محليًا وإقليميًا، حيث يشهد النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية شهر مايو/أيار من كل عام، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، تزامنًا مع عطلة ميموريال داي ، بحسب "سكاي نيوز".ويرجح الخبراء أن الوضع خلال عام 2022، سيكون مختلفًا في ظل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعقوبات الغرب على صادرات النفط الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/صحيفة-السعودية-تستعد-لرفع-إنتاجها-النفطي-لتعويض-الانخفاض-الروسي-1062980364.html
https://arabic.sputniknews.com/20220601/بيسكوف-على-أوروبا-تحمل-العواقب-السلبية-للحظر-المفروض-على-النفط-الروسي-1062958276.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464525_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63446f49560d154707f4d632bf5bd35f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد

تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل

06:51 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Sue Ogrockiمؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Sue Ogrocki
تابعنا عبرTelegram
تراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، والذي شهد إقبال المستثمرين على جني الأرباح.
وذكرت صحيفة "الوئام" إن تراجع أسعار النفط تزامن مع موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط المقرر انعقاده في وقت لاحق من اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.
وقالت الصحيفة إن خام برنت انخفض بمقدار 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6%، أمس الأربعاء.
في سياق متصل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5%، أمس، جاء ذلك بعدما سجل الخامان ارتفاعات على مدار أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الغربية على موسكو.
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
صحيفة: السعودية تستعد لرفع إنتاجها النفطي لتعويض الانخفاض الروسي
06:27 GMT
يذكر أنه من متوقع زيادة الطلب على البنزين في أمريكا بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ما يعني الحاجة لأكثر من مليوني برميل يوميًا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط محليًا وإقليميًا، حيث يشهد النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية شهر مايو/أيار من كل عام، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، تزامنًا مع عطلة ميموريال داي ، بحسب "سكاي نيوز".
ويرجح الخبراء أن الوضع خلال عام 2022، سيكون مختلفًا في ظل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعقوبات الغرب على صادرات النفط الروسية.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
بيسكوف: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي
أمس, 11:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала