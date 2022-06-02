https://arabic.sputniknews.com/20220602/تراجع-أسعار-النفط-بنحو-3-دولارت-للبرميل-1062980868.html

تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل

تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارت للبرميل

تراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، والذي شهد إقبال المستثمرين على جني الأرباح. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

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2022-06-02T06:51+0000

العالم

اقتصاد

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وذكرت صحيفة "الوئام" إن تراجع أسعار النفط تزامن مع موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط المقرر انعقاده في وقت لاحق من اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.وقالت الصحيفة إن خام برنت انخفض بمقدار 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6%، أمس الأربعاء.في سياق متصل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5%، أمس، جاء ذلك بعدما سجل الخامان ارتفاعات على مدار أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الغربية على موسكو.يذكر أنه من متوقع زيادة الطلب على البنزين في أمريكا بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ما يعني الحاجة لأكثر من مليوني برميل يوميًا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط محليًا وإقليميًا، حيث يشهد النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية شهر مايو/أيار من كل عام، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، تزامنًا مع عطلة ميموريال داي ، بحسب "سكاي نيوز".ويرجح الخبراء أن الوضع خلال عام 2022، سيكون مختلفًا في ظل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعقوبات الغرب على صادرات النفط الروسية.

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