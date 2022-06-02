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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220602/تركيا-تقدم-طائرة-مسيرة-إلى-ليتوانيا-لدعم-أوكرانيا-1062995365.html
تركيا تقدم طائرة مسيرة إلى ليتوانيا لدعم أوكرانيا
تركيا تقدم طائرة مسيرة إلى ليتوانيا لدعم أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوساوسكاس، أن تركيا سلمت بلاده طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" بعد قيام المواطنين بجمع الأموال لتقديمها لأوكرانيا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:11+0000
2022-06-02T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء إعلان وزير الدفاع الليتواني على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال خلالها: " قام سكان ليتوانيا بجمع الأموال لشراء طائرة مسيرة وتقديمها لأوكرانيا".وأضاف قائلا: "تركيا وافقت على تقديم طائرة من طراز بيرقدار لنا والتي سنسلمها للجانب الأوكراني بحلول الشهر المقبل".وتابع أنوساوسكاس: "تم جمع ما يقرب من 6 ملايين يورو لشراء طائرة دون طيار في ليتوانيا بمبادرة من أحد ممثلي وسائل الإعلام المحلية". وقال الوزير: "من هذا المبلغ سيذهب 1.5 مليون يورو إلى وزارة الدفاع لتسليح الطائرة دون طيار، وسيتم توجيه 4.4 مليون يورو بناء على طلب تركيا لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات أخرى لأوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم

تركيا تقدم طائرة مسيرة إلى ليتوانيا لدعم أوكرانيا

13:11 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / BIROL BEBEKالطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / BIROL BEBEK
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أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوساوسكاس، أن تركيا سلمت بلاده طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" بعد قيام المواطنين بجمع الأموال لتقديمها لأوكرانيا.
وجاء إعلان وزير الدفاع الليتواني على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال خلالها: " قام سكان ليتوانيا بجمع الأموال لشراء طائرة مسيرة وتقديمها لأوكرانيا".
وأضاف قائلا: "تركيا وافقت على تقديم طائرة من طراز بيرقدار لنا والتي سنسلمها للجانب الأوكراني بحلول الشهر المقبل".
وتابع أنوساوسكاس: "تم جمع ما يقرب من 6 ملايين يورو لشراء طائرة دون طيار في ليتوانيا بمبادرة من أحد ممثلي وسائل الإعلام المحلية".
وقال الوزير: "من هذا المبلغ سيذهب 1.5 مليون يورو إلى وزارة الدفاع لتسليح الطائرة دون طيار، وسيتم توجيه 4.4 مليون يورو بناء على طلب تركيا لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات أخرى لأوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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