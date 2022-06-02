https://arabic.sputniknews.com/20220602/تركيا-تقدم-طائرة-مسيرة-إلى-ليتوانيا-لدعم-أوكرانيا-1062995365.html
تركيا تقدم طائرة مسيرة إلى ليتوانيا لدعم أوكرانيا
تركيا تقدم طائرة مسيرة إلى ليتوانيا لدعم أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوساوسكاس، أن تركيا سلمت بلاده طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" بعد قيام المواطنين بجمع الأموال لتقديمها لأوكرانيا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:11+0000
2022-06-02T13:11+0000
2022-06-02T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء إعلان وزير الدفاع الليتواني على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال خلالها: " قام سكان ليتوانيا بجمع الأموال لشراء طائرة مسيرة وتقديمها لأوكرانيا".وأضاف قائلا: "تركيا وافقت على تقديم طائرة من طراز بيرقدار لنا والتي سنسلمها للجانب الأوكراني بحلول الشهر المقبل".وتابع أنوساوسكاس: "تم جمع ما يقرب من 6 ملايين يورو لشراء طائرة دون طيار في ليتوانيا بمبادرة من أحد ممثلي وسائل الإعلام المحلية". وقال الوزير: "من هذا المبلغ سيذهب 1.5 مليون يورو إلى وزارة الدفاع لتسليح الطائرة دون طيار، وسيتم توجيه 4.4 مليون يورو بناء على طلب تركيا لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات أخرى لأوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا تقدم طائرة مسيرة إلى ليتوانيا لدعم أوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوساوسكاس، أن تركيا سلمت بلاده طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" بعد قيام المواطنين بجمع الأموال لتقديمها لأوكرانيا.
وجاء إعلان وزير الدفاع الليتواني على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال خلالها: " قام سكان ليتوانيا بجمع الأموال لشراء طائرة مسيرة وتقديمها لأوكرانيا".
وأضاف قائلا: "تركيا وافقت على تقديم طائرة من طراز بيرقدار لنا والتي سنسلمها للجانب الأوكراني بحلول الشهر المقبل".
وتابع أنوساوسكاس: "تم جمع ما يقرب من 6 ملايين يورو لشراء طائرة دون طيار في ليتوانيا بمبادرة من أحد ممثلي وسائل الإعلام المحلية".
وقال الوزير: "من هذا المبلغ سيذهب 1.5 مليون يورو إلى وزارة الدفاع لتسليح الطائرة دون طيار، وسيتم توجيه 4.4 مليون يورو بناء على طلب تركيا لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات أخرى لأوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.