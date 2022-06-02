https://arabic.sputniknews.com/20220602/تسليح-أمريكي-جديد-ومتطور-لأوكرانيا-فماذا-عن-الرد-الروسي-وسيناريوهات-المعركة-1062999468.html

تسليح أمريكي جديد ومتطور لأوكرانيا... فماذا عن الرد الروسي وسيناريوهات المعركة

تسليح أمريكي جديد ومتطور لأوكرانيا... فماذا عن الرد الروسي وسيناريوهات المعركة

أعلن البنتاغون، يوم أمس الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي لـ "الغزو الروسي" تشتمل أربع راجمات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T14:17+0000

2022-06-02T14:17+0000

2022-06-02T14:17+0000

راديو

بوضوح

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تسليح أمريكي جديد ومتطور لأوكرانيا.. الرد الروسي وسيناريوهات المعركة تسليح أمريكي جديد ومتطور لأوكرانيا.. الرد الروسي وسيناريوهات المعركة

و"هيمارس"، راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة.وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، للصحفيين إن راجمات "هيمارس" التي تذخَّر الواحدة منها كل مرة بستّة صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى 70 كيلومترا، أي ضعف مدى قذائف مدافع هاوتزر الأمريكية التي دخلت بالفعل ميدان القتال.وأوضح المسؤول الأمريكي أنّ أوكرانيا ستتسلّم أيضاً خمسة رادارات مضادة للمدفعية، ورادارين للمراقبة الجوية، و6000 سلاح آخر مضاد للدروع، و15 ألف قذيفة مدفعية، و15 مركبة تكتية.وذكّر المسؤول الأمريكي بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد لواشنطن أن قواته لن تستخدم راجمات هيمارس لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك رداً على قلق الولايات المتحدة من أن يدفع قصف مواقع داخل روسيا بأسلحة أمريكية رد الكرملين لتوسيع نطاق حربه خارج أوكرانيا.كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد الأربعاء، أن "أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية الجديدة".وفي أول رد فعل روسي أعلن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في الرياض عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة. مشددا أن "مطالب كييف للغرب بتزويدها بأنظمة راجمات صواريخ متعددة هي استفزاز مباشر يهدف إلى جر دول أخرى للتورط في الأزمة الأوكرانية".وأشار جابر إلى أن هذه الأسلحة رغم تطورها لن تؤثر على نتائج الحرب إطلاقا، لافتا إلى أن هناك من الأسلحة الروسية ما لم يتم الكشف عنه بعد، وكل مرحلة من مراحل الحرب لها شأنها.وأضاف جابر أن وجود عسكريين أمريكيين أو تابعين لأمريكا على الأرض الأوكرانية للتدريب سيكون مفصليًا، لأن ذلك معناه دخول واشنطن الحرب بشكل مباشر، مشيرا إلى أن روسيا ستحرص على إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.وأضاف البني أن ما أنفقته الولايات المتحدة وحلفاؤها على الدعم العسكري لأوكرانيا تجاوز مائة وخمسة عشر مليار دولار وهو رقم ضخم جدا، مما يشير إلى رغبة غربية في إطالة أمد الأزمة، مؤكدا أن هذه الأسلحة في حال وصولها للداخل الروسي معناه تصعيد خطير لن يمر بسلام وربما يوسع فعلا من دائرة الحرب.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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