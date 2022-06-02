https://arabic.sputniknews.com/20220602/تقرير-بريطانيا-عاجزة-أمام-كينجال-الروسي-لندن-في-مرمى-الصواريخ-1062991309.html
تقرير: بريطانيا عاجزة أمام "كينجال" الروسي... لندن في مرمى الصواريخ
تقرير: بريطانيا عاجزة أمام "كينجال" الروسي... لندن في مرمى الصواريخ
كشفت تقارير عسكرية أن بريطانيا عاجزة عن ردع وصدّ الصواريخ الروسية الحديثة، في حال تفاقم الصراع وأقدمت موسكو على خطوة ضرب القواعد العسكرية في لندن. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:54+0000
2022-06-02T11:54+0000
2022-06-02T11:54+0000
العالم
رصد عسكري
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة تلغرام، تقريرا أعدته جاء فيه أن بريطانيا لا تملك الوسائل المناسبة لاعتراض الصواريخ الروسية فوق الصوتية والباليستية الحديثة.وتضمن التقرير تفسيرات لخبير بريطاني، قال خلاله: "منذ بداية الحرب الباردة اعتمدت بريطانيا على استراتيجية الردع والدفاع، وهذا النوع من الاستراتيجيات مكلف جدا للدولة وفي بعض الحالات من المستحيل توفيره".وأشار الخبير البريطاني إلى أن المملكة المتحدة لم تستثمر في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي منذ تسعينيات القرن الماضي، ما جعلها تحت تهديد كبير أمام الدول الأخرى وخصوصا أمام الصواريخ الباليستية والنووية.وكانت وسائل إعلام بريطانية قد حددت في تقرير لها، أن موسكو قادرة على ضرب عشرات الأهداف في البلاد خلال 20 دقيقة فقط، ومنها 6 قواعد جوية عسكرية أبرزها قاعدة "ميدن هال" التي تتواجد فيها طائرات استطلاع أمريكية و3 قواعد عسكرية بحرية أبرزها في منطقة كلايد في اسكتلندا والتي تتواجد فيها غواصات الصواريخ الباليستية "ترايدنت 2" التابعة للبحرية الملكية.ونقل التقرير تصريحات خبير عسكري بريطاني، قال إن صواريخ "كينجال" المحدثة مؤخرا تعد تهديدا حقيقيا وواقعيا لبريطانيا خصوصا أنها تتواجد في مدينة كالينينغراد الروسية القريبة حيث أن الصواريخ الروسية قادرة بسهولة على ضرب الأهداف في بريطانيا.ويستطيع صاروخ "كينجال" الوصول إلى هدف يبعد عنه ألفي كيلومتر، مستخدما سرعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، حسب صُنّاعه. ولا تقدر جميع وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليا في العالم على اعتراضه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
تقرير: بريطانيا عاجزة أمام "كينجال" الروسي... لندن في مرمى الصواريخ
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كشفت تقارير عسكرية أن بريطانيا عاجزة عن ردع وصدّ الصواريخ الروسية الحديثة، في حال تفاقم الصراع وأقدمت موسكو على خطوة ضرب القواعد العسكرية في لندن.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي"
على منصة تلغرام، تقريرا أعدته جاء فيه أن بريطانيا لا تملك الوسائل المناسبة لاعتراض الصواريخ الروسية فوق الصوتية والباليستية الحديثة.
وتضمن التقرير تفسيرات لخبير بريطاني، قال خلاله: "منذ بداية الحرب الباردة اعتمدت بريطانيا على استراتيجية الردع والدفاع، وهذا النوع من الاستراتيجيات مكلف جدا للدولة وفي بعض الحالات من المستحيل توفيره".
وأشار الخبير البريطاني إلى أن المملكة المتحدة لم تستثمر في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي منذ تسعينيات القرن الماضي، ما جعلها تحت تهديد كبير أمام الدول الأخرى وخصوصا أمام الصواريخ الباليستية والنووية.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد حددت في تقرير لها، أن موسكو قادرة على ضرب عشرات الأهداف في البلاد خلال 20 دقيقة فقط، ومنها 6 قواعد جوية عسكرية أبرزها قاعدة "ميدن هال" التي تتواجد فيها طائرات استطلاع أمريكية و3 قواعد عسكرية بحرية أبرزها في منطقة كلايد في اسكتلندا والتي تتواجد فيها غواصات الصواريخ الباليستية "ترايدنت 2" التابعة للبحرية الملكية.
ونقل التقرير تصريحات خبير عسكري بريطاني، قال إن صواريخ "كينجال" المحدثة مؤخرا تعد تهديدا حقيقيا وواقعيا لبريطانيا خصوصا أنها تتواجد في مدينة كالينينغراد الروسية القريبة حيث أن الصواريخ الروسية قادرة بسهولة على ضرب الأهداف في بريطانيا.
ويستطيع صاروخ "كينجال"
الوصول إلى هدف يبعد عنه ألفي كيلومتر، مستخدما سرعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، حسب صُنّاعه. ولا تقدر جميع وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليا في العالم على اعتراضه.