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تونس... إلى أين؟
تونس... إلى أين؟
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزل 57 قاضيا، وذلك بعد إعلانه عن "تورط قضاة في عدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:24+0000
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وكان الرئيس التونسي قد أعلن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".أما في جلسة أمس (الأربعاء) فقد كشف سعيّد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة، أهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير وتعطيل السير العادي للقضايا، وفقا لوسائل إعلام تونسية.اقرأ أيضا - "النهضة" التونسية تعلق على قرار منع الغنوشي من السفر
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تونس... إلى أين؟

10:24 GMT 02.06.2022
© Sputnikتونس... إلى أين؟
تونس... إلى أين؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزل 57 قاضيا، وذلك بعد إعلانه عن "تورط قضاة في عدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
أما في جلسة أمس (الأربعاء) فقد كشف سعيّد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة، أهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير وتعطيل السير العادي للقضايا، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
اقرأ أيضا - "النهضة" التونسية تعلق على قرار منع الغنوشي من السفر
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