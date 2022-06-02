https://arabic.sputniknews.com/20220602/حكومة-غينيا-كوناكري-تتعهد-بحل-أزمة-المحروقات-بعد-مقتل-طالب-خلال-مظاهرات-حاشدة-1062995211.html

حكومة غينيا كوناكري تتعهد بحل أزمة المحروقات بعد مقتل طالب خلال مظاهرات حاشدة

حكومة غينيا كوناكري تتعهد بحل أزمة المحروقات بعد مقتل طالب خلال مظاهرات حاشدة

تعهدت حكومة غينيا كوناكري بحل أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، عقب احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل شاب يدعى تييرني ممادو ديالو، أمس الأربعاء، في محور "لوبرينس" غربي... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T13:05+0000

2022-06-02T13:05+0000

2022-06-02T13:05+0000

العالم

غينيا

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القاهرة - سبوتنيك. نقل موقع "غينيا 360" المحلي، اليوم الخميس، أن "وزير الأمن والحماية المدنية بشير ديالو تعهد باتخاذ إجراءات ضد المشاكل التي تسببت في هذه المأساة (ارتفاع أسعار المحروقات)، وكذلك ضد مرتكبي جريمة القتل".وأضاف الوزير قائلا: "أود أن أعرب عن القلق العميق للحكومة بشأن الأحداث التي وقعت أمس الأربعاء في كوناكري والتي أدت إلى مقتل شخص، وإنني أدين بشدة هذه الأعمال وسأبدأ أولا بتقديم خالص التعازي للضحايا وأقاربهم".وتابع: "اتصلت بالمدير الوطني للشرطة لمعرفة عدد القتلى وما هي ظروف وملابسات الحادثة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك مسؤولون لم يتخذوا الإجراءات اللازمة، فسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم".ومن جانبه، ذكر موقع "غينيا نيوز" نقلا عن شقيقة القتيل الكبرى: "كان تييرني طالبا في الصف العاشر وقد ذهب لأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى محل الإنترنت المجاور، الواقع خلف الطريق حيث تم إطلاق النار عليه". وكانت اشتباكات قد اندلعت في أعقاب الإعلان عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، مساء أمس الأربعاء، وشهدت مقتل شاب في حي "حمدالايي" في كوناكري. وكان موقع "غينيا ماتان" المحلي قد ذكر أن الحكومة الانتقالية أعلنت أول أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد حيث زاد سعر لتر البنزين من 10000 إلى 12000 فرنك غيني.

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