https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-التعامل-مع-دولة-مثل-روسيا-يجب-أن-يكون-بالاحترام--1062982245.html

خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"

خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، الولايات المتحدة الأمريكية تبني قواعد عسكرية جديدة، الجيش المصري أقوى... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T08:01+0000

2022-06-02T08:01+0000

2022-06-02T08:01+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام" خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"

أشار الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، في مقال له إلى وجود خلافات بين الدول الغربية حول استراتيجية التعامل مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالنتائج النهائية للمواجهة بين كل من روسيا وأوكرانيا.تطرق الكاتب الصحفي إلى المواقف المتعددة والمتناقضة بين الدول الأوروبية ومنها فرنسا متمثلة برؤية رئيسها إيمانويل ماكرون والذي يدعو إلى إيجاد مخرج للجميع، وبريطانيا التي تدعو إلى إضعاف روسيا وقيادتها.عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي، الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:خبير عسكري: "الجيش المصري يعتنق العقيدة العسكرية الروسية"أحرز الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، وتقدمت مصر على تركيا وإسرائيل في التصنيف والذي يعتمد معايير لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ بالاعتبارالقوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء الدكتور سمير فرج، لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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شيماء ثامر https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

راديو, شؤون عسكرية, аудио