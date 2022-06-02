https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-التعامل-مع-دولة-مثل-روسيا-يجب-أن-يكون-بالاحترام--1062982245.html
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، الولايات المتحدة الأمريكية تبني قواعد عسكرية جديدة، الجيش المصري أقوى... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:01+0000
2022-06-02T08:01+0000
2022-06-02T08:01+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
أشار الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، في مقال له إلى وجود خلافات بين الدول الغربية حول استراتيجية التعامل مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالنتائج النهائية للمواجهة بين كل من روسيا وأوكرانيا.تطرق الكاتب الصحفي إلى المواقف المتعددة والمتناقضة بين الدول الأوروبية ومنها فرنسا متمثلة برؤية رئيسها إيمانويل ماكرون والذي يدعو إلى إيجاد مخرج للجميع، وبريطانيا التي تدعو إلى إضعاف روسيا وقيادتها.عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي، الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:خبير عسكري: "الجيش المصري يعتنق العقيدة العسكرية الروسية"أحرز الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، وتقدمت مصر على تركيا وإسرائيل في التصنيف والذي يعتمد معايير لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ بالاعتبارالقوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء الدكتور سمير فرج، لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، الولايات المتحدة الأمريكية تبني قواعد عسكرية جديدة، الجيش المصري أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، بمشاركة خمس دول مناورات عسكرية في مدينة جدة.
أشار الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، في مقال له إلى وجود خلافات بين الدول الغربية حول استراتيجية التعامل مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالنتائج النهائية للمواجهة بين كل من روسيا وأوكرانيا.
تطرق الكاتب الصحفي إلى المواقف المتعددة والمتناقضة بين الدول الأوروبية ومنها فرنسا متمثلة برؤية رئيسها إيمانويل ماكرون والذي يدعو إلى إيجاد مخرج للجميع، وبريطانيا التي تدعو إلى إضعاف روسيا وقيادتها.
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي، الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية
:
الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى محاصرة روسيا وهي تحدثت علنًا عن ذلك وقيامها بحلقة النار رغبة منها بمحاصرة كل من موسكو وبكين برًا وجوًا وحتى بحرًا، وهناك قانون أقرته واشنطن فيما يخص المساعدات التي تقدمها أمريكا لكييف، فهي لا تقدمها بدون مقابل، بل من أجل إنشاء قواعد عسكرية جديدة وبالتالي سيكون إلزامًا على الأجيال الأوكرانية القادمة تسديد ديون هذه المساعدات التي لا تأتي بدون مقابل.
خبير عسكري: "الجيش المصري يعتنق العقيدة العسكرية الروسية"
أحرز الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، وتقدمت مصر على تركيا وإسرائيل في التصنيف والذي يعتمد معايير لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ بالاعتبارالقوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.
عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء الدكتور سمير فرج، لـ "شؤون عسكرية
":
"يعود الفضل الأول في وصول القوات المسلحة المصرية إلى المركز الأول في الشرق الأوسط للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع هذا الفكر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، واليوم الجيش المصري لديه شكل جديد إذ يعتبر من أكثر الجيوش التي تقوم بتدريبات عسكرية مكثفة، كما أن القوات المسلحة المصرية تعتنق العقدية العسكرية الروسية وهي العقيدة الشرقية".
التفاصيل في الملف الصوتي...