https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-خليجي-زيارة-لافروف-للخليج-مفصلية-ونوعية-وتأكيد-لمبدأ-الحوار-الاستراتيجي-الروسي-الخليجي--1062995585.html
خبير خليجي: زيارة لافروف للخليج مفصلية ونوعية وتأكيد لمبدأ الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي
خبير خليجي: زيارة لافروف للخليج مفصلية ونوعية وتأكيد لمبدأ الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، نتائج زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بلدان الخليج العربي، وما صرح به في ختام الزيارة، بأن الشركاء في مجلس التعاون... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:14+0000
2022-06-02T13:14+0000
2022-06-02T13:14+0000
راديو
حول العالم
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خبير خليجي: زيارة لافروف للخليج مفصلية ونوعية وتأكيدا لمبدأ الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي
خبير خليجي: زيارة لافروف للخليج مفصلية ونوعية وتأكيدا لمبدأ الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي
يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور محمد الصياد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير خليجي: زيارة لافروف للخليج مفصلية ونوعية وتأكيد لمبدأ الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، نتائج زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بلدان الخليج العربي، وما صرح به في ختام الزيارة، بأن الشركاء في مجلس التعاون الخليجي أعلنوا عن عدم مشاركتهم في العقوبات الغربية ضد روسيا، وأن الغرض من جولته الخليجية هو منع بعض العواصم من الهيمنة على العالم.
يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور محمد الصياد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" جوهر الصراع العالمي الحالي هو بين معسكر قديم، يحاول الحفاظ على القطبية الأحادية، ومعسكر صاعد يحاول تغيير هذا النظام، وقد وجدت بقية المنظومة العالمية، ومنها دول خليجية في هذا النزاع، فرصة للتفكك والتحلل من هيمنة هذا النظام، والذي يبتزها بكافة أشكال الابتزاز، فصمتت وعبرت عن حيادها، ولكنها في قرارة نفسها تتمنى أن ينتصر هذا التوجه الجديد في العلاقات الدولية للتخلص ووضع حد وإنهاء النظام القطبي الواحد".
بدوره يقول الإعلامي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامجنا، بأن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى دول المنظومة الخليجية، مرحب بها وهي زيارة مهمة جدا ومفصلية واستراتيجية، كتسمية الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، لأنها تأتي في وقت حرج تمر فيه روسيا والعالم بوقت حرج، يتم فيه تأسيس عالم جديد متعدد الأقطاب بعيدا عن هيمنة القطب الواحد الذي أدى إلى الفوضى والحروب في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..