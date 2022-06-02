https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-مولدوفا-تعاني-من-مشكلة-حصاد-وتخزين-القمح-1062993531.html

خبير: مولدوفا تعاني من مشكلة حصاد وتخزين القمح

خبير: مولدوفا تعاني من مشكلة حصاد وتخزين القمح

قال رئيس جمعية "قوة المزارعين" ألكسندر سلوسار، في تعليق خاص لـ"سبوتنيك"، إن تصدير القمح من مولدوفا محظور حاليا، ولكن في الوقت نفسه، لا يوجد مكان لتخزينه في... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T12:25+0000

2022-06-02T12:25+0000

2022-06-02T12:25+0000

العالم

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حظرت مولدوفا تصدير القمح والسكر منذ 1 مارس/آذار الماضي، من أجل تدعيم الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي من هذه السلع.وقال سلوسار: "اليوم هناك مشكلة مع حصاد وتخزين القمح، وذلك لأن "ترانس القابضة"، التي تمتلك معظم الصوامع في مولدوفا، تستورد الآن القمح من أوكرانيا بأسعار رخيصة. قد ندخل في وضع حرج عندما تكون الصوامع ممتلئة بالقمح المستورد، وسيتعين على مزارعينا البحث عن أماكن تخزين أخرى وهو شيء مستحيل أو بيع الحبوب داخل البلاد، لأن تصديرها محظور".وقال إن سياسة التسعير في سوق الحبوب المحلي تحددها شركة "ترانس القابضة"، حيث تعتمد بقية الشركات عليها لنقل القمح.وتابع: "أوكرانيا الآن على استعداد لبيع الحبوب بثمن بخس جدا، وبالنظر إلى أن "ترانس القابضة" لديها عرباتها الخاصة، ومحطتها في الميناء، وصوامعها، وستفعل الشركة كل ما هو ممكن لمنع المزارعين من بيع الحبوب في الخارج، حتى لو سمح مجلس الوزراء بذلك، لأن البنية التحتية الكاملة للنقل والتخزين والتصدير سيطرت عليها الشركة".تضم مجموعة "ترانس القابضة" نحو 30 شركة، وتمتلك مصانع النفط وصوامع الحبوب، فضلا عن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في مولدوفا.

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العالم