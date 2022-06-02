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https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-مولدوفا-تعاني-من-مشكلة-حصاد-وتخزين-القمح-1062993531.html
خبير: مولدوفا تعاني من مشكلة حصاد وتخزين القمح
خبير: مولدوفا تعاني من مشكلة حصاد وتخزين القمح
قال رئيس جمعية "قوة المزارعين" ألكسندر سلوسار، في تعليق خاص لـ"سبوتنيك"، إن تصدير القمح من مولدوفا محظور حاليا، ولكن في الوقت نفسه، لا يوجد مكان لتخزينه في... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:25+0000
2022-06-02T12:25+0000
العالم
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حظرت مولدوفا تصدير القمح والسكر منذ 1 مارس/آذار الماضي، من أجل تدعيم الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي من هذه السلع.وقال سلوسار: "اليوم هناك مشكلة مع حصاد وتخزين القمح، وذلك لأن "ترانس القابضة"، التي تمتلك معظم الصوامع في مولدوفا، تستورد الآن القمح من أوكرانيا بأسعار رخيصة. قد ندخل في وضع حرج عندما تكون الصوامع ممتلئة بالقمح المستورد، وسيتعين على مزارعينا البحث عن أماكن تخزين أخرى وهو شيء مستحيل أو بيع الحبوب داخل البلاد، لأن تصديرها محظور".وقال إن سياسة التسعير في سوق الحبوب المحلي تحددها شركة "ترانس القابضة"، حيث تعتمد بقية الشركات عليها لنقل القمح.وتابع: "أوكرانيا الآن على استعداد لبيع الحبوب بثمن بخس جدا، وبالنظر إلى أن "ترانس القابضة" لديها عرباتها الخاصة، ومحطتها في الميناء، وصوامعها، وستفعل الشركة كل ما هو ممكن لمنع المزارعين من بيع الحبوب في الخارج، حتى لو سمح مجلس الوزراء بذلك، لأن البنية التحتية الكاملة للنقل والتخزين والتصدير سيطرت عليها الشركة".تضم مجموعة "ترانس القابضة" نحو 30 شركة، وتمتلك مصانع النفط وصوامع الحبوب، فضلا عن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في مولدوفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مزارعون-أوكرانيون-يصدرون-القمح-إلى-روسيا-1062878063.html
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العالم

خبير: مولدوفا تعاني من مشكلة حصاد وتخزين القمح

12:25 GMT 02.06.2022
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . S.khatab
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قال رئيس جمعية "قوة المزارعين" ألكسندر سلوسار، في تعليق خاص لـ"سبوتنيك"، إن تصدير القمح من مولدوفا محظور حاليا، ولكن في الوقت نفسه، لا يوجد مكان لتخزينه في البلاد.
حظرت مولدوفا تصدير القمح والسكر منذ 1 مارس/آذار الماضي، من أجل تدعيم الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي من هذه السلع.
وقال سلوسار: "اليوم هناك مشكلة مع حصاد وتخزين القمح، وذلك لأن "ترانس القابضة"، التي تمتلك معظم الصوامع في مولدوفا، تستورد الآن القمح من أوكرانيا بأسعار رخيصة. قد ندخل في وضع حرج عندما تكون الصوامع ممتلئة بالقمح المستورد، وسيتعين على مزارعينا البحث عن أماكن تخزين أخرى وهو شيء مستحيل أو بيع الحبوب داخل البلاد، لأن تصديرها محظور".
وقال إن سياسة التسعير في سوق الحبوب المحلي تحددها شركة "ترانس القابضة"، حيث تعتمد بقية الشركات عليها لنقل القمح.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مزارعون أوكرانيون يصدرون القمح إلى روسيا
30 مايو, 07:50 GMT
وتابع: "أوكرانيا الآن على استعداد لبيع الحبوب بثمن بخس جدا، وبالنظر إلى أن "ترانس القابضة" لديها عرباتها الخاصة، ومحطتها في الميناء، وصوامعها، وستفعل الشركة كل ما هو ممكن لمنع المزارعين من بيع الحبوب في الخارج، حتى لو سمح مجلس الوزراء بذلك، لأن البنية التحتية الكاملة للنقل والتخزين والتصدير سيطرت عليها الشركة".
تضم مجموعة "ترانس القابضة" نحو 30 شركة، وتمتلك مصانع النفط وصوامع الحبوب، فضلا عن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في مولدوفا.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري
07:41 GMT
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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