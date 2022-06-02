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https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-يحذر-من-إمكانية-إجراء-إيران-تجربة-نووية-تحت-الأرض-خلال-6-أشهر-1062984015.html
خبير يحذر من إمكانية إجراء إيران تجربة نووية تحت الأرض خلال 6 أشهر
خبير يحذر من إمكانية إجراء إيران تجربة نووية تحت الأرض خلال 6 أشهر
حذر ديفيد أولبرايت، المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إمكانية إجراء إيران تجربة نووية تحت الأرض في غضون 6 أشهر. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:39+0000
2022-06-02T08:39+0000
إيران
أخبار إيران
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ونقلت قناة "الشرق" عن أولبرايت، قوله بأن إيران من الممكن أن تبني رأسا نوويا خلال عامين، لامتلاكها ما يكفي من مادة اليورانيوم المخصب.وبحسب الخبير النووي، فإن إيران كانت قد سعت لإنتاج يورانيوم مخصب لخمسة أسلحة نووية منذ العام 2000، لكنها علقت المشروع بسبب الضغط الدولي والغزو الأمريكي للعراق، وأظهرت إيران أنه في حال فشل الاتفاق النووي الموقع العام 2015، يمكنها إعادة بناء قدرتها النووية بسرعة وربما تكون قادرة على القيام بذلك بسرعة أكبر مستقبلا.تزامن ذلك مع تقدم نواب أمريكيين بمشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الاتفاق النووي مع إيران قدما قبل أن تنهي طهران اتفاقاتها المالية والاستراتيجية مع الصين وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية. في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية على أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، داعية وكالة الطاقة الذرية على "البقاء موالية لمسار التعاون الفني".تزامن ذلك مع تقدم نواب أمريكيون بمشروع قانون يمن الحكومة الأمريكية من استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الاتفاق النووي مع إيران قدما قبل أن تنهي طهران اتفاقاتها المالية والاستراتيجية مع الصين وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية. في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، داعية وكالة الطاقة الذرية إلى "البقاء موالية لمسار التعاون الفني".
إيران
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إيران, أخبار إيران

خبير يحذر من إمكانية إجراء إيران تجربة نووية تحت الأرض خلال 6 أشهر

08:39 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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حذر ديفيد أولبرايت، المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إمكانية إجراء إيران تجربة نووية تحت الأرض في غضون 6 أشهر.
ونقلت قناة "الشرق" عن أولبرايت، قوله بأن إيران من الممكن أن تبني رأسا نوويا خلال عامين، لامتلاكها ما يكفي من مادة اليورانيوم المخصب.
وبحسب الخبير النووي، فإن إيران كانت قد سعت لإنتاج يورانيوم مخصب لخمسة أسلحة نووية منذ العام 2000، لكنها علقت المشروع بسبب الضغط الدولي والغزو الأمريكي للعراق، وأظهرت إيران أنه في حال فشل الاتفاق النووي الموقع العام 2015، يمكنها إعادة بناء قدرتها النووية بسرعة وربما تكون قادرة على القيام بذلك بسرعة أكبر مستقبلا.
تزامن ذلك مع تقدم نواب أمريكيين بمشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الاتفاق النووي مع إيران قدما قبل أن تنهي طهران اتفاقاتها المالية والاستراتيجية مع الصين وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية. في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية على أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، داعية وكالة الطاقة الذرية على "البقاء موالية لمسار التعاون الفني".
تزامن ذلك مع تقدم نواب أمريكيون بمشروع قانون يمن الحكومة الأمريكية من استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الاتفاق النووي مع إيران قدما قبل أن تنهي طهران اتفاقاتها المالية والاستراتيجية مع الصين وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية. في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، داعية وكالة الطاقة الذرية إلى "البقاء موالية لمسار التعاون الفني".
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