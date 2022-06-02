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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220602/دونيتسك-سيتم-محاكمة-المرتزقة-الأجانب-وقادة-الناتو-في-محاكم-الجمهورية-1062993398.html
دونيتسك: سيتم محاكمة المرتزقة الأجانب وقادة الناتو في محاكم الجمهورية
دونيتسك: سيتم محاكمة المرتزقة الأجانب وقادة الناتو في محاكم الجمهورية
أعلنت رئيسة لجنة مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، إيلينا شيشكينا، أن محاكمة المرتزقة الأجانب والمدربين التابعين للناتو سيتم في محاكم الجمهورية. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:24+0000
2022-06-02T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت شيشكينا لوكالة "سبوتنيك": " خلال المرافعات في المحكمة لن يكون هناك فقط أولئك الذين حملوا السلاح، بل أيضا الذين كانوا موجودين على خط المواجهة ونحن نتحدث ليس فقط عن مواطني أوكرانيا".وأضافت قائلة: " في صفوف الإرهابيين هناك الكثير من المرتزقة الأجانب من الدول الأوروبية، الكثير منهم أفراد والمدربين من دول الناتو أيضا وهم في قفص الاتهام".وخلصت شيشكينا، قائلة: " نأمل بشدة أن نحاكم أيضا كل الأفراد والكيانات القانونية التي مولت الإرهابيين "، مشيرة إلى أن هناك أدلة وشهادات شهود حول جرائم الحرب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم

دونيتسك: سيتم محاكمة المرتزقة الأجانب وقادة الناتو في محاكم الجمهورية

12:24 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت رئيسة لجنة مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، إيلينا شيشكينا، أن محاكمة المرتزقة الأجانب والمدربين التابعين للناتو سيتم في محاكم الجمهورية.
وقالت شيشكينا لوكالة "سبوتنيك": " خلال المرافعات في المحكمة لن يكون هناك فقط أولئك الذين حملوا السلاح، بل أيضا الذين كانوا موجودين على خط المواجهة ونحن نتحدث ليس فقط عن مواطني أوكرانيا".
وأضافت قائلة: " في صفوف الإرهابيين هناك الكثير من المرتزقة الأجانب من الدول الأوروبية، الكثير منهم أفراد والمدربين من دول الناتو أيضا وهم في قفص الاتهام".
وخلصت شيشكينا، قائلة: " نأمل بشدة أن نحاكم أيضا كل الأفراد والكيانات القانونية التي مولت الإرهابيين "، مشيرة إلى أن هناك أدلة وشهادات شهود حول جرائم الحرب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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