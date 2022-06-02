https://arabic.sputniknews.com/20220602/روسيا-تفرض-قيودا-على-تصدير-الغازات-اللازمة-لإنتاج-الرقائق-الإلكترونية-وأشباه-الموصلات-1062983763.html
روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات
روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، عن فرض قيود على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:22+0000
2022-06-02T08:22+0000
2022-06-02T08:39+0000
روسيا
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وأكد البيان أنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط.وأكد مجلس الوزراء أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.ومع ذلك، من دون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان غير الصديقة لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.تعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/سفير-ماليزيا-لدى-موسكو-بلادنا-ستدرس-بيع-أشباه-الموصلات-إلى-روسيا-1061507553.html
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روسيا
روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات
08:22 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، عن فرض قيود على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
وأكد البيان أنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط.
وأكد مجلس الوزراء أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.
ومع ذلك، من دون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان غير الصديقة لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
تعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.