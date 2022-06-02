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https://arabic.sputniknews.com/20220602/ريال-مدريد-يعلن-رسميا-ضم-الألماني-أنطونيو-رودريجير-لمدة-4-مواسم-1062993154.html
ريال مدريد يعلن رسميا ضم الألماني أنطونيو رودريجير لمدة 4 مواسم
ريال مدريد يعلن رسميا ضم الألماني أنطونيو رودريجير لمدة 4 مواسم
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم الألماني أنطونيو رودريجير لمدة 4 مواسم. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:28+0000
2022-06-02T12:28+0000
رياضة
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
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وبحسب موقع ريال مدريد الرسمي، فإن تقديم اللاعب سيتم يوم الاثنين المقبل، ليصبح أول صفقات الملكي للموسم الجديد، مشيرا إلى أن تعاقد المدافع الألماني انتهى مع تشيلسي ليرحل في صفقة انتقال حر عن البلوز وينضم إلى الملكي.وقال الألماني عبر حسابه على "تويتر": "أنا فخور لإعلان انضمامي إلى ريال مدريد، متحمس إلى جميع التحديات المقبلة ولا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة لي مع فريق ضخم".وأعلن ريال مدريد، في وقت سابق، رحيل مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو عن صفوفه بعد نهاية تعاقدهم مع الفريق.
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رياضة, مجتمع, أخبار نادي ريال مدريد

ريال مدريد يعلن رسميا ضم الألماني أنطونيو رودريجير لمدة 4 مواسم

12:28 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKلاعب كرة القدم الألماني أنطونيو رودريجير
لاعب كرة القدم الألماني أنطونيو رودريجير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم الألماني أنطونيو رودريجير لمدة 4 مواسم.
وبحسب موقع ريال مدريد الرسمي، فإن تقديم اللاعب سيتم يوم الاثنين المقبل، ليصبح أول صفقات الملكي للموسم الجديد، مشيرا إلى أن تعاقد المدافع الألماني انتهى مع تشيلسي ليرحل في صفقة انتقال حر عن البلوز وينضم إلى الملكي.
وقال الألماني عبر حسابه على "تويتر": "أنا فخور لإعلان انضمامي إلى ريال مدريد، متحمس إلى جميع التحديات المقبلة ولا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة لي مع فريق ضخم".
وأعلن ريال مدريد، في وقت سابق، رحيل مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو عن صفوفه بعد نهاية تعاقدهم مع الفريق.
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