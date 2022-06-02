عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/سو-25-المعدلة-محصنة-ضد-صواريخ-ستينغر-1062985464.html
"سو-25" المعدلة محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
"سو-25" المعدلة محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
تبيّن أثناء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أن من المستحيل أن تصيب الصواريخ... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:20+0000
2022-06-02T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
وقال مصدر عسكري إن حماية المقاتلات القاذفة "سو-25إس إم3" من الصواريخ المضادة للطائرات يوفرها جهاز "فيتيبسك 25".وعن كيفية حماية الطائرة من الصواريخ المضادة، قال المصدر إن جهاز "فيتيبسك 25" يسبب العمى لرأس توجيه الصاروخ حتى لا يرى الطائرة المستهدفة. ويجعل الجهاز صواريخ "ستينغر" الأمريكية و"ميسترال" الفرنسية و"ستارزتريك" البريطانية وغيرها من الصواريخ المحمولة على الكتف "عمياء" بالتشويش الإلكتروني والبصري.وبالإضافة إلى جهاز الإعاقة التشويشية، حصلت طائرة "سو-25" المعدلة، مثلا، والتي تحمل اسم "سو-25إس إم3"، على تقنية التنشين الجديدة التي تحوِّل الأسلحة غير الموجهة إلى أسلحة الدقة العالية، وتقنية الملاحة "غلوناس" التي تقود الطائرة إلى نقطة محددة بدقة تصل إلى 10 أمتار.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المقاتلة القاذفة المدرعة "سو-25" دخلت الخدمة العسكرية قبل ما يزيد على 40 عاما وقد شاركت في 20 نزاعا عسكريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, رصد عسكري

"سو-25" المعدلة محصنة ضد صواريخ "ستينغر"

09:20 GMT 02.06.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تبيّن أثناء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أن من المستحيل أن تصيب الصواريخ الأجنبية المحمولة على الكتف طائرة "سو-25" المعدلة الروسية.
وقال مصدر عسكري إن حماية المقاتلات القاذفة "سو-25إس إم3" من الصواريخ المضادة للطائرات يوفرها جهاز "فيتيبسك 25".
وعن كيفية حماية الطائرة من الصواريخ المضادة، قال المصدر إن جهاز "فيتيبسك 25" يسبب العمى لرأس توجيه الصاروخ حتى لا يرى الطائرة المستهدفة. ويجعل الجهاز صواريخ "ستينغر" الأمريكية و"ميسترال" الفرنسية و"ستارزتريك" البريطانية وغيرها من الصواريخ المحمولة على الكتف "عمياء" بالتشويش الإلكتروني والبصري.
وبالإضافة إلى جهاز الإعاقة التشويشية، حصلت طائرة "سو-25" المعدلة، مثلا، والتي تحمل اسم "سو-25إس إم3"، على تقنية التنشين الجديدة التي تحوِّل الأسلحة غير الموجهة إلى أسلحة الدقة العالية، وتقنية الملاحة "غلوناس" التي تقود الطائرة إلى نقطة محددة بدقة تصل إلى 10 أمتار.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المقاتلة القاذفة المدرعة "سو-25" دخلت الخدمة العسكرية قبل ما يزيد على 40 عاما وقد شاركت في 20 نزاعا عسكريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала