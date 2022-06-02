https://arabic.sputniknews.com/20220602/سو-25-المعدلة-محصنة-ضد-صواريخ-ستينغر-1062985464.html
"سو-25" المعدلة محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
"سو-25" المعدلة محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
تبيّن أثناء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أن من المستحيل أن تصيب الصواريخ... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:20+0000
2022-06-02T09:20+0000
2022-06-02T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقال مصدر عسكري إن حماية المقاتلات القاذفة "سو-25إس إم3" من الصواريخ المضادة للطائرات يوفرها جهاز "فيتيبسك 25".وعن كيفية حماية الطائرة من الصواريخ المضادة، قال المصدر إن جهاز "فيتيبسك 25" يسبب العمى لرأس توجيه الصاروخ حتى لا يرى الطائرة المستهدفة. ويجعل الجهاز صواريخ "ستينغر" الأمريكية و"ميسترال" الفرنسية و"ستارزتريك" البريطانية وغيرها من الصواريخ المحمولة على الكتف "عمياء" بالتشويش الإلكتروني والبصري.وبالإضافة إلى جهاز الإعاقة التشويشية، حصلت طائرة "سو-25" المعدلة، مثلا، والتي تحمل اسم "سو-25إس إم3"، على تقنية التنشين الجديدة التي تحوِّل الأسلحة غير الموجهة إلى أسلحة الدقة العالية، وتقنية الملاحة "غلوناس" التي تقود الطائرة إلى نقطة محددة بدقة تصل إلى 10 أمتار.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المقاتلة القاذفة المدرعة "سو-25" دخلت الخدمة العسكرية قبل ما يزيد على 40 عاما وقد شاركت في 20 نزاعا عسكريا.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
"سو-25" المعدلة محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
تابعنا عبر
تبيّن أثناء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أن من المستحيل أن تصيب الصواريخ الأجنبية المحمولة على الكتف طائرة "سو-25" المعدلة الروسية.
وقال مصدر عسكري إن حماية المقاتلات القاذفة "سو-25إس إم3" من الصواريخ المضادة للطائرات يوفرها جهاز "فيتيبسك 25".
وعن كيفية حماية الطائرة من الصواريخ المضادة، قال المصدر إن جهاز "فيتيبسك 25" يسبب العمى لرأس توجيه الصاروخ حتى لا يرى الطائرة المستهدفة. ويجعل الجهاز صواريخ "ستينغر" الأمريكية و"ميسترال" الفرنسية و"ستارزتريك" البريطانية وغيرها من الصواريخ المحمولة على الكتف "عمياء" بالتشويش الإلكتروني والبصري.
وبالإضافة إلى جهاز الإعاقة التشويشية، حصلت طائرة "سو-25" المعدلة، مثلا، والتي تحمل اسم "سو-25إس إم3"، على تقنية التنشين الجديدة التي تحوِّل الأسلحة غير الموجهة إلى أسلحة الدقة العالية، وتقنية الملاحة "غلوناس" التي تقود الطائرة إلى نقطة محددة بدقة تصل إلى 10 أمتار.
وذكرت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المقاتلة القاذفة المدرعة "سو-25" دخلت الخدمة العسكرية قبل ما يزيد على 40 عاما وقد شاركت في 20 نزاعا عسكريا.