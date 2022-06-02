https://arabic.sputniknews.com/20220602/شابة-تتزوج-نفسها-وتقيم-شهر-عسل-أيضا-فيديو--1063002209.html

شابة تتزوج نفسها وتقيم "شهر عسل" أيضا... فيديو

شابة تتزوج نفسها وتقيم "شهر عسل" أيضا... فيديو

تستعد فتاة هندية لخوض تجربة ارتباط غريبة جدا، حيث أعلنت عزمها الزواج من نفسها، خلال مراسم حفل زواج تقليدي سيعقد خلال أيام، لكن المثير أنها ستذهب في عطلة شهر... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T15:22+0000

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وأعلنت الشابة الهندية كاشاما بيندو، البالغة من العمر 24 عاما، أن يوم زفافها الغريب سيكون في الـ 11 من يونيو/ حزيران، حيث ستدخل القفص الذهبي وحيدة بلا شريك، متزوجة من نفسها.وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إينديا"، على الرغم من غرابة الحالة، إلا أن حفل الزفاف سيشهد أداء الطقوس التقليدية في ولاية غورجارات، مع ارتداء اللون القرمزي، مع استثناء أهم أركان الزواج، وغياب النصف الآخر (العريس) .وقالت الفتاة في تصريحات لوسائل إعلام هندية: "لم أرغب قط في الزواج. لكنني أردت أن أصبح عروسًا. لذلك قررت أن أتزوج بنفسي".وتابعت الشابة التي تعمل في شركة خاصة، قائلة: "ربما أكون أول من قدم مثالاً على حب الذات في بلدنا"، مشيرة إلى أن "الزواج الذاتي (بالنفس) هو التزام بأن تكون هناك لنفسك وحبًا غير مشروط لنفسك. إنه أيضًا فعل قبول الذات. يتزوج الناس من شخص يحبونه".ونوهت الفتاة إلى أن والديها باركا خطوتها وأن ما تحاول تجسيده في هذا الزواج هو أن "المرأة مهمة"، كما تعتقد.الأمر الأكثر غرابة، هو أن الشابة أعلنت أنها ستذهب في عطلة لمدة أسبوعين كشهر عسل بعد إتمام إجراءات حفل زفافها، لكنها لم توضح كيف ستقضي هذه الإجازة الزوجية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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