عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/غانتس-فور-وصوله-إلى-الهند-نواصل-تعميق-التعاون-الأمني-بين-البلدين-1062986504.html
غانتس فور وصوله إلى الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين
غانتس فور وصوله إلى الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، فور وصوله إلى نيودلهي، إن بلاده ستواصل تعميق وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:38+0000
2022-06-02T09:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/05/1045800596_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0d531a9ef800b7030b52bbe79346c6f.jpg
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى الهند، وبأنه سيلتقي بنظيره الهندي، خلال ساعات قليلة.وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه استهل زيارته لنيودلهي بزيارة النصب التذكاري للجندي الهندي، لكونه يرمز إلى التراث الأمني للهند، مضيفا أن إسرائيل تحتفل هذا العام بمرور 30 عاما كاملة على بدء العلاقات بين الهند وإسرائيل.وشدد بيني غانتس في تغريدته على أن إسرائيل ستواصل العمل على تعميق وتقوية التعاون الأمني بين البلدين.يشار إلى أن زيارة غانتس قد تأجلت إلى الهند في نيسان/أبريل الماضي، على خلفية زيارة مشابهة كان يعتزم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، القيام بها لنيودلهي، أيضا، إضافة إلى أن تلك الزيارة قد تأجلت، أمس الأربعاء، للمرة الثانية لعدة ساعات بسبب التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/غانتس-حان-الوقت-لبحث-تصنيف-منظمات-مثل-لا-فاميليا-إرهابية-1062894171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/05/1045800596_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4fdd7cac83ec5eafa51069c805609442.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

غانتس فور وصوله إلى الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين

09:38 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Abir Sultan وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020
 وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، فور وصوله إلى نيودلهي، إن بلاده ستواصل تعميق وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى الهند، وبأنه سيلتقي بنظيره الهندي، خلال ساعات قليلة.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه استهل زيارته لنيودلهي بزيارة النصب التذكاري للجندي الهندي، لكونه يرمز إلى التراث الأمني للهند، مضيفا أن إسرائيل تحتفل هذا العام بمرور 30 عاما كاملة على بدء العلاقات بين الهند وإسرائيل.
وشدد بيني غانتس في تغريدته على أن إسرائيل ستواصل العمل على تعميق وتقوية التعاون الأمني بين البلدين.
يشار إلى أن زيارة غانتس قد تأجلت إلى الهند في نيسان/أبريل الماضي، على خلفية زيارة مشابهة كان يعتزم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، القيام بها لنيودلهي، أيضا، إضافة إلى أن تلك الزيارة قد تأجلت، أمس الأربعاء، للمرة الثانية لعدة ساعات بسبب التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
غانتس: حان الوقت لبحث تصنيف منظمات مثل لا فاميليا "إرهابية"
30 مايو, 13:18 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала