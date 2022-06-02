https://arabic.sputniknews.com/20220602/غانتس-فور-وصوله-إلى-الهند-نواصل-تعميق-التعاون-الأمني-بين-البلدين-1062986504.html
غانتس فور وصوله إلى الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين
غانتس فور وصوله إلى الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، فور وصوله إلى نيودلهي، إن بلاده ستواصل تعميق وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:38+0000
2022-06-02T09:38+0000
2022-06-02T09:38+0000
العالم
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى الهند، وبأنه سيلتقي بنظيره الهندي، خلال ساعات قليلة.وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه استهل زيارته لنيودلهي بزيارة النصب التذكاري للجندي الهندي، لكونه يرمز إلى التراث الأمني للهند، مضيفا أن إسرائيل تحتفل هذا العام بمرور 30 عاما كاملة على بدء العلاقات بين الهند وإسرائيل.وشدد بيني غانتس في تغريدته على أن إسرائيل ستواصل العمل على تعميق وتقوية التعاون الأمني بين البلدين.يشار إلى أن زيارة غانتس قد تأجلت إلى الهند في نيسان/أبريل الماضي، على خلفية زيارة مشابهة كان يعتزم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، القيام بها لنيودلهي، أيضا، إضافة إلى أن تلك الزيارة قد تأجلت، أمس الأربعاء، للمرة الثانية لعدة ساعات بسبب التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/غانتس-حان-الوقت-لبحث-تصنيف-منظمات-مثل-لا-فاميليا-إرهابية-1062894171.html
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العالم
غانتس فور وصوله إلى الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، فور وصوله إلى نيودلهي، إن بلاده ستواصل تعميق وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى الهند، وبأنه سيلتقي بنظيره الهندي، خلال ساعات قليلة.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه استهل زيارته لنيودلهي بزيارة النصب التذكاري للجندي الهندي، لكونه يرمز إلى التراث الأمني للهند، مضيفا أن إسرائيل تحتفل هذا العام بمرور 30 عاما كاملة على بدء العلاقات بين الهند وإسرائيل.
وشدد بيني غانتس في تغريدته على أن إسرائيل ستواصل العمل على تعميق وتقوية التعاون الأمني بين البلدين.
يشار إلى أن زيارة غانتس قد تأجلت إلى الهند في نيسان/أبريل الماضي، على خلفية زيارة مشابهة كان يعتزم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، القيام بها لنيودلهي، أيضا، إضافة إلى أن تلك الزيارة قد تأجلت، أمس الأربعاء، للمرة الثانية لعدة ساعات بسبب التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".