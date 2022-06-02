https://arabic.sputniknews.com/20220602/قتلى-بإطلاق-نار-على-مقبرة-في-ولاية-ويسكونسن-الأمريكية--1063015425.html

قتلى بإطلاق نار على جنازة في ولاية ويسكونسن الأمريكية

قتلى بإطلاق نار على جنازة في ولاية ويسكونسن الأمريكية

قالت الشرطة المحلية بولاية ويسكونسن الأمريكية، الخميس، إن عدد من الضحايا سقطوا في أعقاب إطلاق النار الذي وقع خلال جنازة في راسين بولاية ويسكونسن. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T23:31+0000

2022-06-02T23:31+0000

2022-06-02T23:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت إدارة شرطة راسين عبر تويتر يوم الخميس: "كانت هناك طلقات متعددة أطلقت على مقبرة غريسلاند".وأضافت: "هناك ضحايا ولكن من غير المعروف عددهم في هذا الوقت. ولا يزال موقع الحادث نشطا ويجري التحقيق فيه".وقال شهود عيان لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل الأمريكية إنهم سمعوا ما يصل إلى 30 طلقة نارية.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت الشرطة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية سقوط 5 قتلى في حادث إطلاق نار بمركز طبي بالمدينة.وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/البيت-الأبيض-نراقب-عن-كثب-الوضع-في-تولسا-بعد-إطلاق-نار-أودى-بحياة-5-أشخاص-1062978672.html

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