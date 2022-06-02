https://arabic.sputniknews.com/20220602/مئات-من-الدبلوماسيين-الفرنسيين-يضربون-عن-العمل-اعتراضا-على-قرارات-اتخذها-ماكرون-1062991951.html
مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين يضربون عن العمل اعتراضا على قرارات اتخذها ماكرون
مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين يضربون عن العمل اعتراضا على قرارات اتخذها ماكرون
أعلن مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين دخولهم في إضراب عن العمل، اليوم الخميس، معللين ذلك باعتراضهم على قرارات اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:03+0000
2022-06-02T12:03+0000
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العالم
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وحسب "فرانس 24"، فإن إضراب الدبلوماسيين جاء اعتراضا على قرار ماكرون "استحداث سلك جديد للموظفين المشرفين على إدارة الدولة، وينص على أن الموظفين الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد الآن بإدارة معينة، بل على العكس، هم مدعوون إلى تغيير الإدارة التي يرتبطون بها بانتظام طوال مسيرتهم المهنية".وقال الدبلوماسيون الفرنسيون المضربون عن العمل إن هذه القرارات "تزيد من تراجع نفوذ فرنسا على الساحة الدولية".الإضراب الذي يعتبر الأول منذ 20 عاما، يؤكد الدبلوماسيون أن 500 موظف مدني في وزارة الخارجية وافقوا عليه واشتركوا فيه، وسانده كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.وأصدر المضربون بيانا أكدوا فيه أن "إصلاح الخدمة المدنية العليا هو أحدث هجوم على مهنتنا وخبرتنا ومستقبلنا"، لافتين إلى أن هذا الإصلاح "يعكس رغبة غير مفهومة في تقويض وزارتنا وينطوي على خطر الإضعاف الدائم لقدرة بلادنا على تقديم نفسها والدفاع عنها في العالم".من جانبها كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليجيندر، قد قللت من آثار هذا الإضراب، مشددة في بيان لها في الـ19 من مايو/ أيار على أنه "جرى الحصول على ضمانات قوية للحفاظ على المهنة الدبلوماسية ووضع العاملين بها".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/دبلوماسيون-فرنسيون-ينظمون-إضرابا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-20-عاما-ضد-ماكرون-1062935219.html
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العالم, أخبار فرنسا
مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين يضربون عن العمل اعتراضا على قرارات اتخذها ماكرون
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أعلن مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين دخولهم في إضراب عن العمل، اليوم الخميس، معللين ذلك باعتراضهم على قرارات اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحسب "فرانس 24
"، فإن إضراب الدبلوماسيين جاء اعتراضا على قرار ماكرون "استحداث سلك جديد للموظفين المشرفين على إدارة الدولة، وينص على أن الموظفين الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد الآن بإدارة معينة، بل على العكس، هم مدعوون إلى تغيير الإدارة التي يرتبطون بها بانتظام طوال مسيرتهم المهنية".
وقال الدبلوماسيون الفرنسيون المضربون عن العمل إن هذه القرارات "تزيد من تراجع نفوذ فرنسا على الساحة الدولية".
الإضراب الذي يعتبر الأول منذ 20 عاما، يؤكد الدبلوماسيون أن 500 موظف مدني في وزارة الخارجية وافقوا عليه واشتركوا فيه، وسانده كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر المضربون بيانا أكدوا فيه أن "إصلاح الخدمة المدنية العليا هو أحدث هجوم على مهنتنا وخبرتنا ومستقبلنا"، لافتين إلى أن هذا الإصلاح "يعكس رغبة غير مفهومة في تقويض وزارتنا وينطوي على خطر الإضعاف الدائم لقدرة بلادنا على تقديم نفسها والدفاع عنها في العالم".
من جانبها كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليجيندر، قد قللت من آثار هذا الإضراب، مشددة في بيان لها في الـ19 من مايو/ أيار على أنه "جرى الحصول على ضمانات قوية للحفاظ على المهنة الدبلوماسية ووضع العاملين بها".