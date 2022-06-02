https://arabic.sputniknews.com/20220602/مئات-من-الدبلوماسيين-الفرنسيين-يضربون-عن-العمل-اعتراضا-على-قرارات-اتخذها-ماكرون-1062991951.html

مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين يضربون عن العمل اعتراضا على قرارات اتخذها ماكرون

مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين يضربون عن العمل اعتراضا على قرارات اتخذها ماكرون

أعلن مئات من الدبلوماسيين الفرنسيين دخولهم في إضراب عن العمل، اليوم الخميس، معللين ذلك باعتراضهم على قرارات اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T12:03+0000

2022-06-02T12:03+0000

2022-06-02T12:03+0000

العالم

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086010_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_20fa997fdecb3f3eabe713855e67b5a0.jpg

وحسب "فرانس 24"، فإن إضراب الدبلوماسيين جاء اعتراضا على قرار ماكرون "استحداث سلك جديد للموظفين المشرفين على إدارة الدولة، وينص على أن الموظفين الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد الآن بإدارة معينة، بل على العكس، هم مدعوون إلى تغيير الإدارة التي يرتبطون بها بانتظام طوال مسيرتهم المهنية".وقال الدبلوماسيون الفرنسيون المضربون عن العمل إن هذه القرارات "تزيد من تراجع نفوذ فرنسا على الساحة الدولية".الإضراب الذي يعتبر الأول منذ 20 عاما، يؤكد الدبلوماسيون أن 500 موظف مدني في وزارة الخارجية وافقوا عليه واشتركوا فيه، وسانده كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.وأصدر المضربون بيانا أكدوا فيه أن "إصلاح الخدمة المدنية العليا هو أحدث هجوم على مهنتنا وخبرتنا ومستقبلنا"، لافتين إلى أن هذا الإصلاح "يعكس رغبة غير مفهومة في تقويض وزارتنا وينطوي على خطر الإضعاف الدائم لقدرة بلادنا على تقديم نفسها والدفاع عنها في العالم".من جانبها كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليجيندر، قد قللت من آثار هذا الإضراب، مشددة في بيان لها في الـ19 من مايو/ أيار على أنه "جرى الحصول على ضمانات قوية للحفاظ على المهنة الدبلوماسية ووضع العاملين بها".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/دبلوماسيون-فرنسيون-ينظمون-إضرابا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-20-عاما-ضد-ماكرون-1062935219.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار فرنسا