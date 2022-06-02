https://arabic.sputniknews.com/20220602/ماذا-تريد-أمريكا-من-أوكرانيا-1062980533.html
ماذا تريد أمريكا من أوكرانيا
ماذا تريد أمريكا من أوكرانيا
أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل أوكرانيا إلى بلد مستعمَر تابع لها. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:32+0000
2022-06-02T06:32+0000
2022-06-02T06:32+0000
روسيا
العالم
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وتريد الولايات المتحدة أن تصبح أوكرانيا مستعمرة لكي تستحوذ على مواردها كافة وتستغلها لتحقيق هدف محدد.وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي عبر حسابه في تلغرام:
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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روسيا, العالم
ماذا تريد أمريكا من أوكرانيا
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أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل أوكرانيا إلى بلد مستعمَر تابع لها.
وتريد الولايات المتحدة أن تصبح أوكرانيا مستعمرة لكي تستحوذ على مواردها كافة وتستغلها لتحقيق هدف محدد.
وأوضح
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي عبر حسابه في تلغرام:
واشنطن لا تريد أوكرانيا مستقلة، بل تريد أن تصبح بلدا مستعمَرا تابعا لها لتستحوذ على جميع مواردها وتستخدمها من أجل هدف واحد ألا وهو إضعاف روسيا.