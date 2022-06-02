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ماذا تريد أمريكا من أوكرانيا
ماذا تريد أمريكا من أوكرانيا
أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل أوكرانيا إلى بلد مستعمَر تابع لها. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:32+0000
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وتريد الولايات المتحدة أن تصبح أوكرانيا مستعمرة لكي تستحوذ على مواردها كافة وتستغلها لتحقيق هدف محدد.وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي عبر حسابه في تلغرام:
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ماذا تريد أمريكا من أوكرانيا

06:32 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Алексей Даничев / الذهاب إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Алексей Даничев
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أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل أوكرانيا إلى بلد مستعمَر تابع لها.
وتريد الولايات المتحدة أن تصبح أوكرانيا مستعمرة لكي تستحوذ على مواردها كافة وتستغلها لتحقيق هدف محدد.
وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي عبر حسابه في تلغرام:

واشنطن لا تريد أوكرانيا مستقلة، بل تريد أن تصبح بلدا مستعمَرا تابعا لها لتستحوذ على جميع مواردها وتستخدمها من أجل هدف واحد ألا وهو إضعاف روسيا.

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