ماكرون يهدي ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش... فيديو
© AFP 2022 / Joe Giddens / Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool
منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملكة إليزابيث حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي احتفالا باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، واصفا الملكة بأنها "الخيط الذهبي" الذي ربط فرنسا وبريطانيا خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.
وقال قصر الإليزيه إن الحصان "فابولو دو موكور"، الذي يبلغ 7 سنوات "يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة".
وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.
وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو/أيار الماضي خلال مناسبة رسمية.
For the #PlatinumJubilee, President @EmmanuelMacron, on behalf of France, pays tribute to HM The Queen by honouring her passion for horses. Fabuleu de Maucour, a 🐎"Selle Français", was presented today in #Windsor with a ceremonial saddle & a cavalry sabre. @RoyalFamily— French Embassy UK🇫🇷🇪🇺 (@FranceintheUK) June 1, 2022
📹 @AFP pic.twitter.com/9eFt2K4bRl
كما هنأ ماكرون الملكة إليزابيث في فيديو مصور، مشيدا بها لتحقيقها حالة الاستقرار وسط أوقات الحرب والتغيرات الكبيرة في المجتمع.
Madame,— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2022
Your Majesty, pic.twitter.com/NIKB7wNTBy
وقال ماكرون: "أنتم الخيط الذهبي الذي يربط فرنسا وبريطانيا، والدليل على الصداقة التي لا تتزعزع بين بلدينا".
وبدأت بريطانيا اليوم الخميس مراسم واحتفالات تستمر 4 أيام احتفالا بالذكرى الـ70 لتولي إليزابيث العرش، لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.