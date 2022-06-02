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ماكرون يهدي ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش... فيديو
ماكرون يهدي ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش... فيديو
منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملكة إليزابيث حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي احتفالا باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، واصفا الملكة بأنها "الخيط... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T20:45+0000
2022-06-02T20:45+0000
إيمانويل ماكرون
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وقال قصر الإليزيه إن الحصان "فابولو دو موكور"، الذي يبلغ 7 سنوات "يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة".وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو/أيار الماضي خلال مناسبة رسمية.كما هنأ ماكرون الملكة إليزابيث في فيديو مصور، مشيدا بها لتحقيقها حالة الاستقرار وسط أوقات الحرب والتغيرات الكبيرة في المجتمع.وبدأت بريطانيا اليوم الخميس مراسم واحتفالات تستمر 4 أيام احتفالا بالذكرى الـ70 لتولي إليزابيث العرش، لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الأمير-لويس-ذو-الـ-4-أعوام-يخطف-الأنظار-من-ملكة-بريطانيا-صور-وفيديو-1063006363.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ماكرون يهدي ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش... فيديو

20:45 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool
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منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملكة إليزابيث حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي احتفالا باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، واصفا الملكة بأنها "الخيط الذهبي" الذي ربط فرنسا وبريطانيا خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.
وقال قصر الإليزيه إن الحصان "فابولو دو موكور"، الذي يبلغ 7 سنوات "يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة".
وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.
وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو/أيار الماضي خلال مناسبة رسمية.
كما هنأ ماكرون الملكة إليزابيث في فيديو مصور، مشيدا بها لتحقيقها حالة الاستقرار وسط أوقات الحرب والتغيرات الكبيرة في المجتمع.
وقال ماكرون: "أنتم الخيط الذهبي الذي يربط فرنسا وبريطانيا، والدليل على الصداقة التي لا تتزعزع بين بلدينا".
وبدأت بريطانيا اليوم الخميس مراسم واحتفالات تستمر 4 أيام احتفالا بالذكرى الـ70 لتولي إليزابيث العرش، لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.
الأمير لويس، الابن الأصغر للأمير ويليام، خلال مراسم تحية الجماهير من شرفة قصر باكنغهام أثناء احتفال الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
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